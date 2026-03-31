นครินทร์ มั่นใจความเป็นอิสระของตุลาการ แม้ถูกวิจารณ์เห็นชอบโดย สว.สีน้ำเงิน ‘อุดม’ พ้อเจ็บช้ำน้ำใจถูกมองมาจาก สนช.เป็นผลไม้พิษ ท้าเช็กประวัติได้
เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ที่โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงการสรรหาตุลาการใหม่ ซึ่งขั้นตอนต้องมาจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น สว.สีน้ำเงิน ว่า เชื่อว่าที่มาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ความเป็นอิสระก็อีกเรื่องหนึ่ง
ในใจของตน คนที่มาจากสายอาจารย์เช่นเดียวกับตน ไม่ว่าจะผ่านอะไรมา ความเป็นอิสระก็อยู่ตลอด แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นความไม่ไว้วางใจหรือเคลือบแคลงใจต่อ สว. แต่คิดว่าเป็นกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว
เราจะทำอย่างไรกับกระบวนการเหล่านี้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มมาแล้ว ต้องใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ไม่ได้ฉุดคิดว่าจะเป็นปัญหาอย่างไร แต่พอเริ่มใช้แล้ว จะรู้ว่ามีปัญหา เปรียบเสมือนการซื้อบ้านที่เข้าไปอยู่แล้วถึงจะรู้ถึงปัญหา
ด้านนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวยกตัวอย่างกรณีของตนเอง ว่า วงภายในศาลคุยกันอยู่ตลอด ความจริงแล้วตนไม่ได้มาจาก สว.ชุดนี้ เพราะตนมาในชุดเก่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ทุกครั้งจะมีการพูดว่า คนที่มาจากกฎหมายเหล่านี้เหมือนเป็นผลไม้พิษ ซึ่งตนเจ็บช้ำน้ำใจมาตลอด
แต่ทุกครั้งตนไม่ทราบมาก่อนเลยว่าหลังจากประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมาแล้ว จะผ่าน สว. ตนก็ไม่ติดใจ ให้ไปเช็กประวัติเลย เรามั่นใจพร้อมให้ตรวจสอบ แต่มารู้ที่หลังว่า การที่ตนเข้าไปในกระบวนการสรรหาของวุฒิสภา ทาง สว.จะถามมายังสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเลยว่า ผู้ที่อยู่ในกระบวนการสรรหา มีข้อติติงทักท้วงอะไรหรือไม่ ให้ฟ้องหรือบอกมาเลย
ที่ทราบเรื่องนี้เพราะมี สส.ที่เคยเรียนมาด้วยกันโทรมาถามว่า สว.ให้โทรมาถาม สส.ทั้งหมดว่าใครมีอะไรติชมก็ให้พูดไปเลย เขาจะได้ไปตรวจสอบประวัติ ตนถึงรู้ว่าตอนนั้น ตนผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้ว ก็ไม่เห็นมีใครมาร้องสักคน แต่มีการไปพูดภายนอกทุกครั้งถ้ามีตนก็โดนติไปแล้ว
ยืนยันว่า ตนไม่เคยมีอคติอะไร นี่คือสิ่งที่ไม่อยากจะพูดเลยว่า บางครั้งบางอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เอาไปพูด