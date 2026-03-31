สุชาติ สั่งกรมควบคุมมลพิษ เร่งประสาน ประเทศเพื่อนบ้านผ่าน 3 แนวทางหลัก ลดไฟ ลดฝุ่น ข้ามแดน ช่วยประชาชนโดยด่วน
วันที่ 31 มีนาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งกรมควบคุมมลพิษ เร่งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อควบคุมจุดความร้อน ลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และปกป้องสุขภาพของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การใช้กลไกอาเซียน โดยปลัดกระทรวงทส. ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนแล้ว 3 ครั้ง เพื่อขอความร่วมมือในการลดจุดความร้อนในภาพรวมของภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทาง WhatsApp Hotline ไปยังอธิบดีของเมียนมา และ สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประสานกรมเอเชียตะวันออก เพื่อใช้กลไกทางการทูต ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านให้เร่งลดจุดความร้อนโดยด่วน
ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเมียนมาได้รายงานว่า อธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่กำกับการดับไฟ พร้อมประชุมหน่วยงานในรัฐฉานและหงสาวดี เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้งดการเผา
ขณะที่ สปป.ลาว ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาที่แหล่งกำเนิด ทั้งการเสริมศักยภาพการดับไฟป่าและไฟในพื้นที่เกษตร รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้งดเผา และร่วมกันควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้น
จากการประสานงานดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์จุดความร้อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเมียนมาจาก 10,834 จุด ลดลงเหลือ 5,505 จุด และใน สปป.ลาว จาก 4,157 จุด ลดลงเหลือ 2,704 จุด เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในช่วง 5-7 วันข้างหน้า พบว่าฝนมีแนวโน้มทิ้งช่วง และอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงในช่วงต้นเดือนเม.ย. หากยังมีจุดความร้อนจำนวนมากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไป