สุชาติ สั่งกรมควบคุมมลพิษ เร่งประสาน ประเทศเพื่อนบ้านผ่าน 3 แนวทางหลัก ลดไฟ ลดฝุ่น ข้ามแดน ช่วยประชาชนโดยด่วน

วันที่ 31 มีนาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งกรมควบคุมมลพิษ เร่งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อควบคุมจุดความร้อน ลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และปกป้องสุขภาพของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การใช้กลไกอาเซียน โดยปลัดกระทรวงทส. ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนแล้ว 3 ครั้ง เพื่อขอความร่วมมือในการลดจุดความร้อนในภาพรวมของภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทาง WhatsApp Hotline ไปยังอธิบดีของเมียนมา และ สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประสานกรมเอเชียตะวันออก เพื่อใช้กลไกทางการทูต ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านให้เร่งลดจุดความร้อนโดยด่วน

ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเมียนมาได้รายงานว่า อธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่กำกับการดับไฟ พร้อมประชุมหน่วยงานในรัฐฉานและหงสาวดี เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้งดการเผา

ขณะที่ สปป.ลาว ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาที่แหล่งกำเนิด ทั้งการเสริมศักยภาพการดับไฟป่าและไฟในพื้นที่เกษตร รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้งดเผา และร่วมกันควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้น

จากการประสานงานดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์จุดความร้อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเมียนมาจาก 10,834 จุด ลดลงเหลือ 5,505 จุด และใน สปป.ลาว จาก 4,157 จุด ลดลงเหลือ 2,704 จุด เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในช่วง 5-7 วันข้างหน้า พบว่าฝนมีแนวโน้มทิ้งช่วง และอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงในช่วงต้นเดือนเม.ย. หากยังมีจุดความร้อนจำนวนมากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ดาราสาว แพทตี้ โดนโจรขโมยกระเป๋าหรู กลางลอนดอน ตามเองจนเจอ แต่ตร.บอกโอกาสได้คืนน้อยมาก
2

การเคหะแห่งชาติ เปิดแคมเปญ "ซื้อง่าย ผ่อนสบาย" ลดสูงสุด 20% ผ่อนเริ่มต้น 900 บาท/เดือน
3

จุดพลุวันชาติ เจ้าของบ้าน จัดโชว์ดอกไม้ไฟ อลังการ สุดท้าย โดนปรับอ่วม 3.3 ล้าน
4

ช็อก! ‘พิงกี้’ เสียงสั่นเปิดใจเลิก ‘ตุ้ย ธีรภัทร์’ ทุกวันนี้ไม่ทราบเหตุผล ต้องใช้เวลาประกอบใจ
5

นายกฯ ไทย-มาเลเซีย เปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่-บูกิตกายูฮิตัม เชื่อมศก.ชายแดน
6

ก็อต ถอนตัว! ชาวเน็ตดราม่าปรามาส “กลืนน้ำลาย” หวนเล่นซีรีส์วาย ย้ำชัดคืองานแสดง
7

ซิน อดีตภรรยา ฟลุ๊ค เคลียร์หมดมีอึ้ง ยันไม่ได้เป็นชู้ อันไหนผิดยอมรับ วอนอย่าด่าถามกลับจุก
8

นายกวิศวกรฯ ลุยตรวจน้ำรั่วเข้าอุโมงค์ จับตาวันต่อวัน ห่วงฝนหนัก-ดินทะลักทำตึกทรุดเพิ่ม
9

พนักงานการไฟฟ้า ขับกระบะฝ่าสายฝน พุ่งชนต้นไม้ รถขาดสองท่อน เสียชีวิต 2 ราย
10

CJ MORE จัดใหญ่! “มหกรรม 1 แถม 1” ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวไทย ตอบโจทย์ Smart Shopper 