เสธ.ทร. โผล่พรรคภูมิใจ​ไทย​ คาดหารือ​ ปม​ MOU 44 – สถานการณ์ชายแดน “บิ๊กดุลย์​“ ยัน​ย้าย​ น.อ.​ธรรมนูญ​ ไม่มีอะไร ไปในที่ที่ดีกว่า

เมื่อเวลา 16.15. วันที่ 31 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย พล.ท.อดุลย์​ บุญธรรมเจริญ​ รมว.กลาโหม เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโยกย้าย น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ​

โดยระบุสั้นๆว่า “ไม่มี​อะไร ไปในที่ที่ดีกว่า”

ต่อมาเวลา 16.25 น.​ พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ได้เดินทางมาที่พรรค คาดการณ์ว่าจะมีการการหารือถึง MOU 2544 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย – กัมพูชา ซึ่งบริเวณดังกล่าว​เป็นแหล่งน้ำมัน​

การยกเลิก MOU 2544 ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลภูมิใจไทยใช้หาเสียงมาโดยตลอด​ รวมถึงอาจจะมีการหารือถึงสถานการณ์ชายแดนด้วย

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