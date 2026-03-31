เสธ.ทร. โผล่พรรคภูมิใจไทย คาดหารือ ปม MOU 44 – สถานการณ์ชายแดน “บิ๊กดุลย์“ ยันย้าย น.อ.ธรรมนูญ ไม่มีอะไร ไปในที่ที่ดีกว่า
เมื่อเวลา 16.15. วันที่ 31 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโยกย้าย น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ
โดยระบุสั้นๆว่า “ไม่มีอะไร ไปในที่ที่ดีกว่า”
ต่อมาเวลา 16.25 น. พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ได้เดินทางมาที่พรรค คาดการณ์ว่าจะมีการการหารือถึง MOU 2544 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย – กัมพูชา ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำมัน
การยกเลิก MOU 2544 ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลภูมิใจไทยใช้หาเสียงมาโดยตลอด รวมถึงอาจจะมีการหารือถึงสถานการณ์ชายแดนด้วย