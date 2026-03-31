นพดล เภรีฤกษ์ จ่อนั่งเลขาธิการกฤษฎีกา แทน ปกรณ์ หลังนั่งรองนายกฯ ครม.อนุทิน 2 เตรียมแต่งตั้งหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ครม.อนุทิน 2 จำนวน 35 คน ซึ่ง 1 ในนั้น มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วย

ทำให้เก้าอี้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาว่างลง โดยมีนายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีความอาวุโสสูงสุด รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่

โดยมีรายงานว่า หลังจาก ครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ฯ และมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น มีอำนาจเต็ม จะมีการแต่งตั้งนายนพดล ขึ้นมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

ทั้งนี้ นายนพดล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนขยับขึ้นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อปี 64 โดยยังทำหน้าที่โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกหน้าที่หนึ่งด้วย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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