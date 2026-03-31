โฆษก ภูมิใจไทย เผยประชุมสภาพรุ่งนี้ จ่อถกญัตติปากท้อง-พลังงาน พร้อมทำความเข้าใจแนวทางการทำงานสส.ใหม่ รัฐมนตรีป้ายแดง หวังฝ่ายบริหาร – นิติบัญญัติทำงานร่วมกันได้
เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ว่า ที่ประชุมหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่อง ซึ่งเป็นวิกฤตของโลกที่เกี่ยวพันกันหมด
เบื้องต้นฝ่ายบริหาร หรือ ว่าที่ครม. และสส.จะมีการประสานกัน เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งการทำงานเราจะไม่รับแต่เสียงชมเพียงอย่างเดียว นักการเมืองต้องรับเสียงวิจารณ์ที่มาพร้อมคำแนะนำ พวกเราก็น้อมรับ และพยายามสะท้อนปัญหาให้ถึงผู้บริหารอย่างเร็วที่สุด
โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ส่วนการเตรียมความพร้อมงานสภาฯ พรรคได้แบ่งสัดส่วนสส.ในการทำงานด้านต่างๆ ทั้งเรื่องกฎหมาย หรือผู้ที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยถึงคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ ในอนาคต
สัปดาห์นี้ เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสส.ใหม่ ที่จะต้องร่วมประชุมการแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะทำงานควบคู่กันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมวันครบรอบพรรคภูมิใจไทยในวันที่ 6 เม.ย.
เมื่อถามว่าในที่ประชุมพรรค นายกฯ ได้ให้แนวทางทำงานอย่างไร เนื่องจากวันนี้มีการโปรดเกล้าฯแล้ว น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า พูดคุยเบื้องต้นในการประสานงานให้ สส. แก้ปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายเร็วที่สุด รวมถึงงานในกระทรวงที่คล้ายคลึงกัน เพราะสส.มีหน้าที่นำปัญหาของประชาชนมาประสานกับโดยตรง ส่วนว่าที่รัฐมนตรี ถ้ามีประเด็นอะไรสามารถบอกปัญหาได้ทันที โดยไม่ต้องรอเป็นวาระหรือรอชี้แจง
น.ส.แนน บุณย์ธิดา เปิดเผยถึงวันครบรอบพรรคภูมิใจไทย วันที่ 6 เม.ย.นี้ ว่า จะทำบุญตามปกติ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะไปวางพวงมาลาที่ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.6 ขอให้รอกำหนดการอย่างเป็นทางการ จากนั้น สส.จะกลับมาที่ทำการพรรค เพื่อมาทำบุญตามกำหนดการ และมีการประชุมพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในสัปดาห์หน้า