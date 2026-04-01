นายกฯอนุทิน วางพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครบรอบ134ปี วันที่ระลึก คล้ายวันสถาปนา กระทรวงมหาดไทย 1 เม.ย. น้อมรำลึก พรมหากรุณาธิคุณ องค์ปฐมเสนาบดี สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
1 เม.ย. 69 – ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 134 ปี
โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
นายวิชัย ศรีขวัญ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการบำนาญ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ นายอนุทิน นำคณะผู้บริหารระดับสูง สักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โดยหลั่งน้ำจากพระสังข์ที่ป้ายพระนาม “ดำรงราชานุภาพ” เสร็จแล้วเจิม ถวายพวงมาลัย โปรยดอกไม้ และวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ จุดธูป เทียนที่เครื่องทองน้อย และที่โต๊ะเครื่องสังเว
ย ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูปบริวารทั้งหมดที่เครื่องสังเวย โหร พราหมณ์ อ่านคำบวงสรวงเพื่อถวายสักการะ จบแล้ว นายอนุทิน กล่าวคำสดุดี และตรวจเยี่ยมแถวข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอันเสร็จพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะฯ
นายอนุทิน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดำรงตำแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทย
อาทิ ทรงจัดวางระบบการบริหารราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทรงวางรากฐานการปกครอง แบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทรงสดับตรับฟังทุกข์และสุขของประชาชนด้วยพระองค์เอง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า กรมดำรงฯ มอบดวงใจให้กับกระทรวงมหาดไทย ในปีพุทธศักราช 2505 องค์การ UNESCO ได้ถวายการสดุดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” นับเป็นเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และชาวกระทรวงมหาดไทย และเป็นแบบอย่างแห่งความวิริยะ อุตสาหะ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน แม้ต้องเผชิญอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ อันสะท้อนจิตวิญญาณของการเป็นข้าราชการที่ดีตลอดมา
ตลอดระยะเวลา 134 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการ “ราชสีห์” แห่งกระทรวงมหาดไทยได้ยืนหยัดปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและจิตสำนึกแห่งความเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในอุดมการณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเสียสละ วิริยะอุตสาหะ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ส่งผลให้บุคลากรมหาดไทยในทุกยุคทุกสมัยหล่อหลอมเป็นกำลังสำคัญที่เปี่ยมด้วยความเข้มแข็ง อดทน และพร้อมเผชิญทุกความท้าทาย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมั่นคงสืบเนื่องตราบจนปัจจุบัน
ทั้งนี้ ในเวลา 09.00 น. นายอนุทิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายไทยธรรม ภัตตาหาร และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี