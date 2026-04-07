“อนุทิน” นำ “พลพีร์-เจเศรษฐ์-วรศิษฎ์” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงมหาดไทย มอบโอวาท ขรก. บอก ดีใจได้กลับมาเป็น มท.1 เปลี่ยนแค่ 3 รมช. การันตีไม่ใช่เด็ก มีประสบการณ์มาก เชื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ มั่นใจทำงานทิศทางเดียวกันช่วยดันนโยบายรัฐบาล
7 เม.ย. 69 – ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งแรก ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อค่ำวานนี้
โดยเมื่อเดินทางมาถึง นายอนุทิน และ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สักการะสิ่งพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร ณ หอพระนาคปรก จากนั้น ได้รับการแสดงความเคารพ ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
โดยกองเกียรติยศ กองอาสารักษาดินแดน (อส.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำกระทรวง ประกอบด้วย ศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี พระอนุสาวรีย์ พระรูป และพระรูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และ พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
ก่อนที่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้แทนข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มอบแจกันแสดงความยินดี ที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากนั้น ในเวลา 08.20 น. นายอนุทิน ได้เป็นประธานการประชุมพบปะข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ต่อมา นายอนุทิน ได้กล่าวกับข้าราชการตอนหนึ่งว่า พวกเราทุกคนดีใจที่ได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทย กับพวกท่านอีกครั้ง ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ท่าน แต่ตัว มท.1 ยังคนเดิม
ซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ท่าน ตนพิจารณาแล้วว่า มีความรู้ความสามารถ สร้างคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงมหาดไทย และพี่น้องประชาชนได้ ทั้ง 3 ท่านไม่ใช่เด็กแล้ว เทียบกับตนอาจจะยังเด็ก เพราะอายุห่างกันเยอะ แต่ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิ ประสบการณ์การศึกษา หน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ
ต้องถือว่า ทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคลากรทางการเมือง ที่ผ่านการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านการคัดเลือกจากประชาชนโดยตรง ผ่านงานในคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ รวมถึงผ่านงานการเมืองมาแล้วหลายตำแหน่ง
ดังนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 3 ท่านจะมาทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย คิดว่าแนวทางวิธีการทำงานทั้งหลายคงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน และจะช่วยกันผลักดันนโยบายรัฐบาลต่อไป