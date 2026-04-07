อนุทิน บอกตอนนี้มันหน้าผ้าป่า ไม่ใช่หน้ากฐิน หลังถูกถามฝ่ายค้านเริ่มจองกฐินอภิปรายแถลงนโยบาย ก่อนรีบชิงกลับทำเนียบรัฐบาล

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ถึงกรณีพรรคประชาชนออกมาบอกว่าในวันแถลงนโยบายวันที่ 9-10 เม.ย. จะตีแผ่วิกฤตประเทศไทย ในเงื้อมมือรัฐบาลสีน้ำเงิน ที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของตน และพวกพ้อง

เมื่อถามย้ำว่าขณะนี้ฝ่ายค้านได้เริ่มมีการจองกฐินรัฐบาลแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า “ตอนนี้มันหน้าผ้าป่า ไม่ใช่หน้ากฐิน”

ก่อนจะขึ้นรถ เพื่อไปทำเนียบรัฐบาลต่อทันที

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