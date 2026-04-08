กองทัพอากาศ สยบดราม่า เครื่องบินรบสหรัฐ จอด สนามบินกระบี่ ยันไร้นัยสำคัญทางการทหาร ไม่เกี่ยวข้องสถานการณ์ภูมิภาค หรือนำไปสู่การมีส่วนร่วมในความขัดแย้ง
วันที่ 8 เม.ย.2569 พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอากาศยานของสหรัฐฯ ลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานากระบี่ ตามที่ปรากฏกระแสข่าวและข้อซักถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีอากาศยานของสหรัฐฯ ลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ นั้น กองทัพอากาศขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
การลงจอดของอากาศยานดังกล่าว เป็นไปเพื่อภารกิจด้านการสับเปลี่ยนกำลังพล และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (Medical Evacuation : MEDEVAC) ซึ่งเป็นภารกิจตามปกติของกองทัพสหรัฐฯ และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตทางการทูต (Diplomatic Clearance) ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ท่าอากาศยาน และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือการใช้บริการของพี่น้องประชาชน
กองทัพอากาศ ขอยืนยันว่า การลงจอดของอากาศยานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติ มิได้มีลักษณะพิเศษหรือมีนัยสำคัญทางการทหารแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานลงจอดเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค หรือการนำไปสู่การมีส่วนร่วมในความขัดแย้งใด ๆ
กองทัพอากาศขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงอธิปไตย ความมั่นคงของประเทศ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
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