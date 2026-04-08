“อนุทิน” ปิดวาจา เดินจ้ำอ้าวขึ้นรถ เมินตอบคำถาม โดนจี้ปมร้อนโรงกลั่นไม่ให้ความร่วมมือลดค่ากลั่น พยักหน้ารับสัญญาณดี อิหร่าน-สหรัฐ หยุดยิง 2 สัปดาห์
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เสร็จสิ้นภารกิจ เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี 2569
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม นายอนุทิน ถึงกรณีที่สหรัฐฯ – อิหร่าน ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้ารับ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เมื่อเช้าที่มีการพูดคุยกับทูตรัสเซียใช่หรือไม่ นายกฯไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามถึงกรณี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่ามีโรงกลั่นถึง 2 โรง ไม่ให้ความร่วมมือในการลดค่าการกลั่น นายอนุทิน ยิ้มแต่ไม่ตอบ
เมื่อถามต่อว่า จะมีการเรียกโรงกลั่นเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงเมื่อช่วงเช้านี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี ที่คาดว่ากักตุนน้ำมัน นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวยังถามถึงกรณีการลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ซึ่งพบว่ามีการใช้รถของหน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จ.นราธิวาส ซึ่งนายกฯ ในฐานะผอ. กอ.รมน. จะดำเนินการอย่างไร นายกฯ ก็ไม่ตอบคำถามนี้เช่นกัน ก่อนจะเดินขึ้นรถทันที
ทั้งนี้ ก่อนที่นายอนุทินจะขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงประเด็นที่กระทรวงการคลังจะมีการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการโอนงบ 84,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการคนละครึ่ง พลัส นายกฯ ไม่ตอบคำถามเช่นเดิม