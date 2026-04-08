จูรี เสนอญัตติแก้น้ำท่วม ใช้หาดใหญ่โมเดล บอกทุกวันนี้ชาวบ้านยังหลอนอยู่เลย ฝนตก 4-5 เม็ด ก็เตรียมอพยพแล้ว เหน็บเงินเยียวยาล่าช้า 150 วันแล้วไม่รู้เดินทางถึงไหน ลั่นชาวบ้านไม่อยากเจอน้ำท่วม ไม่อยากกินข้าวผัดรสมือนายกฯ อีกแล้ว
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอญัติเพื่อให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญศึกษาและปฏิรูปโครงสร้างอุทกภัยแบบบูรณาการ(หาดใหญ่ โมเดล) เพื่อการเฝ่าระวังป้องกันและฟื้นฟูวิกฤตหาดใหญ่อย่างยั่งยืน
นายจูรี กล่าวว่า ญัตินี้ต้องการตีแผ่ความจริงทั้งหมด เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาความจริงนี้ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไข ป้องกัน เยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลายพื้นที่ เมื่อปลายปี 68 น้ำท่วมใหญ่เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้คือหาดใหญ่ ส่งผลกระทบไปทั่ว ซึ่งความเสียหายที่หอการค้าประเมิน 3-4 หมื่นล้านบาท เฉพาะหาดใหญ่ 2 หมื่นกว่าล้านบาท
“ทุกวันนี้ชาวหาดใหญ่หลอนหมดแล้ว เช่น คนที่อยู่ในหาดใหญ่บอกกับผมว่าได้ยินฝนตก 4-5 เม็ด ต้องรีบเก็บของ เตรียมอพยพแล้ว เขากลัวกันถึงขนาดนั้น และเป็นคำถามที่อยู่ในใจว่ามันจะเกิดแบบนี้ซ้ำอีกกี่ครั้งกี่ปีอีกนาน ต้องเจ็บปวดกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนานแค่ไหน”นายจูรี กล่าว
นายจูรี กล่าวต่อว่า จึงขอให้สภาฯใช้หาดใหญ่ป็นการแก้ปัญหาน้ำ ให้หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่กับน้ำได้ และเป็นต้นแบบในหลายๆ เมืองของประเทศนี้ ดังนั้น ตนขอแบ่งปัญหาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนที่น้ำจะท่วม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเตือนภัย เสนอให้สร้าง ดิจิทัลทวิล เป็นเมืองฝาแฝดดิจิทัล โดยการใช้ AI แจ้งเตือนประชาชนเป็นรายบุคคลให้ทราบก้อนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้ตั้งตัวทัน
ระยะเผชิญเหตุ ซึ่งมีปัญหามากที่สุด ที่พี่ประชาชนพูดถึงอยู่ในใจ และยังหลอนอยู่ถึงทุกวันนี้ คือขณะที่น้ำมาแล้ว ความล้มเหลวที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนถ้าเป็นภาษาใต้คือ “มั่วตั้วขั้วตอก” คือมั่วไปหมด คือการประสานงานที่ไม่ใช่เฉพาะท้องถิ่นรับผิดชอบอย่างเดียว
แต่รัฐบาลต้องเข้าไปบัญชาการ วางแผนอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ปล่อยให้กู้ภัยที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ แต่พอมาถึงหาดใหญ่ก็หลงไม่รู้จะไปไหนดี เพราะไม่มีคนนำทาง เดินทางไปต่อไม่ได้ เพราะต้องใช้รถใหญ่เพื่อนำกู้ภัยเข้าไป แต่พอถามหน่วยงานรัฐ กลับบอกว่าต้อง สแตนด์บายรอรับคณะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เดินทางมาถึง ทั้งที่ชีวิตประชาชนเป็นแสนราย รอคอยการช่วยเหลือ
รวมถึงความล้มเหลวในระบบสื่อสารทั้งหมด ที่ไม่มีการสำรองเส้นทางระบบออนไลน์ของการสื่อสารที่ต้องติดต่อประชาชนในพื้นที่ ทำให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย มีประชาชนกรีดร้องรอคอยความช่วยเหลือ ซึ่งสะท้อนการบริหารจัดการน้ำครั้งนี้ของผู้มีอำนาจในขณะนั้นที่ล้มเหลว
ระยะหลังน้ำลดไปแล้ว หาก2-3 วันหลังจากน้ำลด หากมีใครได้เดินทางไปหากใหญ่ ตนรับประกันว่าน้ำตาไหลทุกคน ที่เห็นสภาพเมืองหาดใหญ่ ณ เวลานั้นเหมือนกับเมืองซอมบี้ คำถามคือจะทำให้เกิดขึ้นกับหาดใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำอีกในฐานะที่เป็นเมืองสำคัญของประเทศอีกกี่ครั้ง
เมื่อน้ำลดสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังคือรัฐบาลจะเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้าง เวลานั้นเขารอการช่วยเหลือ แต่ไม่เกิน 2 อาทิตย์รัฐบาลยุบสภา ซึ่งชาวหาดใหญ่ไม่ได้สนใจว่ายุบด้วยเหตุผลอะไรแต่เหมือนเขาโดนทิ้งให้นั่งร้องให้อยู่คนเดียว วันนั้นถ้าไม่ยุบสภา ตนเชื่อว่าเศรษฐกิจของหาดใหญ่หลายๆมาตรการที่เขารอการช่วยเหลืออยู่คงจะดีกว่านี้ เมืองคงจะขับเคลื่อนและฟื้นตัวได้ไวกว่านี้
เขารอการพักหนี้ รอมาตรการทางภาษี รอเงินเยียวยาซ่อมแซมบ้าน ทราบว่าขอมา 5หมื่นหลัง ได้ไปประมาณ 1 พันหลัง อีกหลายหมื่นหลังก็ถามว่าจะได้เมื่อไหร่
“เงินเยียวยาทำไมมันช้าขนาดนี้ องค์การนาซ่าเขาส่งคนไปดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ 3 วันถึงดวงจันทร์ แต่นี่เงินเยียวยาซ่อมแซมบ้านที่สั่งจ่ายโดยรัฐบาลไทยถึงผู้ประสบภัยชาวไทย ตอนนี้ 150 วันแล้วไม่รู้เดินทางถึงไหน มันติดขั้นตอนไหน มันไกลมากเงินถึงยังไม่ถึงชาวบ้านสักที เขาถามผมทุกวัน วันนี้เห็นมีโอนเข้ามา 150 บาท จากเงินสูงสุดที่จะได้คือ 49,000 บาท 150 บาทให้เขาไปซ่อมอะไร” นายจูรี กล่าว
นายจูรี กล่าวต่อว่า คาบน้ำตาที่ชาวหาดใหญ่ ที่เขาไม่ได้อยากเสียสละ แต่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ ดังนั้นจึงอยากให้ใช้บทเรียนนี้ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขป้องกันเหตุนี้ในระยะยาว ตนจึงเสนอญัตตินี้เพื่อให้หาดใหญ่กลายเป็นโมเดลของการจัดการภัยพิบัติเมืองขนาดใหญ่ และเรียกร้องให้จัดการครอบคลุมในภารกิจ 3 ระยะ
คือระยะการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาปฏิรูประบบการเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดทำผังเมืองเพื่อระบายน้ำ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน การเฝ้าระวัง ระยะของการเผชิญเหตุ เรียกร้องให้มีการศึกษาแนวทางการบูรณาการหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้มีการช่วยเหลือและอพยพประชาชนแบบมีเอกภาพรวดเร็วและหวังว่าคงจะไม่มีคนเสียชีวิตมากขนาดนี้
ความเสียหายน้อยขนาดนี้ รวมทั้งเรียกร้องให้มีการ ฟื้นฟูปฏิรูปการเยียวยาลดขั้นตอนของเอกสารต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เงินเร็วขึ้นทันต่อความต้องการและความเดือดร้อน และป้องกันเหตุในระยะยาว โดยเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาและหามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีการพักชำระหนี้ดูแลเรื่องเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและจัดการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายย่อย การป้องกันเหตุในระยะยาว
นายจูรี กล่าวด้วยว่า ในหาดใหญ่มีระยะทางของคูคลอง 400 กว่ากิโลเมตร ซึ่งมีทราย ตะกอนที่น้ำของปีที่แล้วพัดมาทำให้คลองตื้นเขิน ขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน น้ำจะมาอีกแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย งบประมาณก็ไม่มี คูคลองยังตื้นเหมือนเดิม เครื่องสูบน้ำก็เสียจากน้ำท่วม ไม่ทราบว่าซ่อมไปแล้วหรือยัง
นี่คือสิ่งที่ฝากให้รัฐบาลสั่งการดูแลเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมาก อีกไม่กี่เดือน น้ำก็จะมาแล้ว การจัดการและการป้องกันทั้งหมดยังไม่ได้เกิดขึ้น
“สิ่งที่เป็นความต้องการในใจของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด เขาเพียงต้องการไม่อยากจะเจอน้ำท่วมอีก ไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก เขาหลาบแล้วจริงๆ เขาไม่อยากจะกินข้าวผัดรสมือของท่านนายกฯ อีกแล้ว”นายจูรี กล่าว