ยศชนัน หารือ ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี “Lumentum” ยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์-โฟโตนิกส์ไทย มุ่งวางรากฐาน ดันไทยผู้เล่นสำคัญในห่วงโซ่มูลค่าโลก
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2569 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อว. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัด อาทิ สกสว. สอวช. และ สวทช. ให้การต้อนรับ Mr. Michael Hurlston ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ลูเมนตั้ม (Lumentum) พร้อมคณะผู้บริหาร
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และโฟโตนิกส์ (Photonics) ของประเทศไทย โดยการหารือมุ่งเน้นไปที่การวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูงที่รองรับระบบ AI, Data Center และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่
ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทย โดยกระทรวง อว. เน้นย้ำถึงนโยบายการขยับตัวจากฐานการผลิตแบบเดิมไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบ การวิจัย และนวัตกรรมประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ Lumentum ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์ออปติคอลและเลเซอร์ขั้นสูง
นอกจากนี้ยังมีการประกาศความร่วมมือผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง บริษัท ลูเมนตั้ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) เพื่อสร้างระบบนิเวศการทำงานร่วมกันแบบ “Triple Helix” ที่เชื่อมโยงภาคนโยบาย ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจ คือ การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยกรอบความร่วมมือภายใต้ MOU จะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในสาขาโฟโตนิกส์และการสื่อสารขั้นสูง
การยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานและร่วมทำโครงการกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Exposure)
ซึ่ง Mr. Michael Hurlston CEO ของ Lumentum ได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยและพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรระยะยาวในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูง (Upskilling/Reskilling) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและการเติบโตของเทคโนโลยี AI และเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสากล