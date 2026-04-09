โฆษกศาลยุติธรรม เผยขั้นตอนวินิจฉัยคำร้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเขตอำนาจศาลฎีกา หลังป.ป.ช.ขนสำนวนคดี 44 สส.พรรคก้าวไกลส่งศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2569 หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขนสำนำนวนคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ที่ลงชื่อแก้ไขประมลกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีผิดจริยธรรมร้ายแรง

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอธิบายขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่า ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 235 (1) ประกอบมาตรา 226 วรรคเจ็ด กำหนดให้ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา วินิจฉัยกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ

กระบวนพิจารณาของศาลฎีกาในเรื่องนี้ จะมีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติไว้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.เมื่อมีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้ว ในกรณี ศาลเห็นว่า คำร้องไม่ถูกต้อง ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดได้ หากผู้ร้องไม่ดำเนินการ ศาลมีอำนาจสั่งไม่รับคำร้องนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

2.หากคำร้องถูกต้องแล้ว ศาลจะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย แล้วส่งสำเนาคำร้องให้ผู้คัดค้าน หรือแจ้งให้ผู้คัดค้านมารับสำเนาคำร้อง

3.เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้อง ผู้คัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และศาลจะแจ้งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4.ศาลจะประกาศกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกให้คู่ความทราบไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันนัด และกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานและวันไต่สวนเมื่อการไต่สวนเสร็จสิ้น ศาลจะมีคำพิพากษาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากป.ป.ช.นำส่งเอกสารให้ศาลฎีกาแล้ว ขณะนี้ยังอยู๋ในขั้นตอนธุรการ ซึ่งเมื่อศษลพิจารณารับคำร้อง จะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งใน 44 สส.พรรคก้าวไกล มี 10 สส.พรรคประชาชนรวมอยู่ด้วย

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