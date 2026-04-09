สส.-สว. 3 จว.ใต้ จี้ ‘อนุทิน’ เร่งสางคดีลอบยิง ‘สส.กมลศักดิ์’ มั่นใจไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แฉพบเคยให้ยืมรถ กอ.รมน. ลอบสังหารแล้ว 5-6 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
วันที่ 9 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา สส.ชายแดนภาคใต้ นำโดย นายซูการ์โน มะทา สส.จ.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ นายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม นางอังคณา นีละไพจิตร สว. และสส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกพรรคการเมือง ร่วมแถลงข่าวกรณีลอบยิง นายกมลศักดิ์ และทวงถามความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรี
นายซูการ์โน กล่าวว่า เหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ เมื่อค่ำวันที่ 20 มี.ค. ผ่านไปเกือบ 1 เดือน ยังไม่มีความคืบหน้า ยืนยันจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ความจริงปรากฏให้ได้ วันนี้ตนได้พบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ติดตามเรื่องทั้งหมด
“นายกรัฐมนตรีรับปากว่า จะไม่ปล่อย และจะไปดำเนินการ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หาผู้บงการ และนำผู้กระทำผิดที่หลบหนีอยู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้”
นายซูการ์โน กล่าวต่อว่า ยืนยันว่า สส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการความคืบหน้าของคดี อยากให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และผู้อำนวยการ กอ.รมน. ที่กำกับดูแลรถพยานหลักฐานดังกล่าว ให้ติดตามดำเนินการตามกระบวนการต่อไป
ด้าน นายรอมฎอน กล่าวว่า แม้ว่าจะมีความคืบหน้าในการสอบสวน แต่สิ่งสำคัญประชาชนต้องการรู้ว่าใครเป็นผู้บงการ และมีใครปกปิดไม่ให้เข้าถึงหลักฐาน รวมถึงอยากให้นายกรัฐมนตรีทบทวนการรักษาความปลอดภัยของ สส. และบทบาทหน่วยงานความมั่นคง
ขณะที่ นายกมลศักดิ์ ขอบคุณสมาชิกที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร่วมกันเรียกร้อง และทวงถามหาคำตอบ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ยานพาหนะที่ใช้กระทำความผิดเป็นของ กอ.รมน. รวมถึงทีมงานเป็นอดีตนาวิกโยธิน และทหารพราน ที่ยังจับกุมตัวไม่ได้
นายกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอให้พนักงานสอบสวนทำงานเชิงลึกมากกว่านี้ ขออย่าไปยึดเฉพาะคำให้การที่ให้การกับผู้สอบวินัยอย่างเดียว ต้องทำงานเชิงลึก ซึ่งข้อเท็จจริงทราบว่าก่อนหน้านี้มีการให้ยืมรถ และมีความพยายามลอบสังหาร ไม่น้อยกว่า 5-6 ครั้ง แต่หาจังหวะไม่ได้
นายกมลศักดิ์ ตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการยืมรถของหน่วยงานที่ไม่มีเอกสาร และการเผยแพร่รูปภาพ รวมถึงคลิปจากกล้องวงจรปิด กลับไม่ได้นำมาถูกใช้ในการสืบสวนสอบสวน และยังมีความพยายามรีบไปแจ้งความรถหาย จึงอยากให้ชุดสืบสวนพยายามหารายละเอียดเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ส่วนมูลเหตุจูงใจเป็นประเด็นส่วนตัวหรือไม่นั้น นายกมลศักดิ์ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว แต่มีข้อสงสัย ด้านความมั่นคงและด้านการเมือง พร้อมปฏิเสธถึงการตั้งค่าหัวตนเองถึง 10 ล้านบาท แต่รับทราบต่อกันมา ขณะเดียวกันหากคดียืดเยื้อ การตัดสินใจร่วมรัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องของอนาคต
ด้านนายอามินทร์ ชี้แจงถึงจุดยืนของพรรค ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างพรรคแน่นอน แม้จะรู้จักบุคคลที่ให้ยืมรถ แต่สิ่งนั้นเป็นเรื่องสาธารณะ จึงอยากให้สนใจในเรื่องของคดีมากกว่า เพราะมองว่าคนเป็นสส. ไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้ และควรได้รับความยุติธรรม
ด้าน นางอังคณา ระบุว่า เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ที่มีการปิดเมือง ประชาชนสัญจรไปมาไม่ได้ แต่ผู้ก่อเหตุไปไหนมาไหนได้ตามอำเภอใจ เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่อย่างมาก
นางอังคณา กล่าวต่อว่า ขณะที่รัฐบาลพยายามพูดถึงการสร้างสันติสุข ส่วนตัวคิดว่าตอนนี้สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างรัฐกับประชาชน เราจะสร้างสันติภาพไม่ได้หากไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลวันนี้ น่าเสียใจที่ไม่มีคำว่า “รัฐบาลจะมุ่งมั่นที่จะยุติวัฒนธรรมการงดเว้นโทษ ที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ”
นางอังคณา กล่าวอีกว่า คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการกระทำผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงอยากเห็นนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังกับเรื่องนี้ รวมถึงประธานรัฐสภาในฐานะที่มีบทบาทอย่างมากในการกำกับดูแลสมาชิกทุกคน
นางอังคณา กล่าวต่อว่า อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา เชื่อว่าเรื่องนี้จะถูกหยิบไปพูดถึงแน่นอน ส่วนตัวคิดว่าเราเป็นผู้แทนของประชาชนยังสามารถถูกคุกคามถึงชีวิตได้ขนาดนี้ นับประสาอะไรกับประชาชนทั่วไป
นางอังคณา กล่าวอีกว่า หากยังปล่อยให้หน่วยงานความมั่นคงใช้อำนาจอะไรก็ได้ ที่จะทำอะไรกับคนที่เห็นต่าง แม้กระทั่งเรื่องของการยืมรถ ส่วนตัวคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้น ถามว่ารถของ กอ.รมน. แสดงว่าใครก็นำไปใช้ได้ใช่หรือไม่ ขอนายกรัฐมนตรีอย่านิ่งนอนใจ