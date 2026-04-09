‘กล้าธรรม’ ยันไม่เกี่ยวการเมือง หลัง ‘สส.กมลศักดิ์‘ ถูกลอบยิง ‘สัมพันธ์’ แจงไม่รู้จัก น.อ. คนให้ยืมรถ แค่ไปร่วมงานแต่งเดียวกัน หลังมีภาพหลุดว่อนโซเชียล

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงจุดยืนพรรคกล้าธรรมต่อกรณีการลอบทำร้าย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติว่า

ตนกับนายกมลศักดิ์ หรือแบแว ที่เคารพรักคุยกันมาโดยตลอดว่าเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องระหว่างพรรคคงไม่มีทางอย่างแน่นอน เรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สส.พรรคใดก็ตาม โดยเฉพาะ สส.จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พวกเราทุกคนเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน กลับมาเจอเรื่องแบบนี้ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น

ขณะที่เรื่องความยุติธรรมในระดับ สส.หรือคนที่อาสามาทำงานแบบนี้ไม่ได้รับความยุติธรรม ก็อย่าหวังว่าประชาชนจะได้รับความยุติธรรมเช่นกัน

ส่วนที่มีการแชร์ภาพในโซเชียลมิเดียว่านายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม รู้จักกับ น.อ.มนตรี โตประเสริฐ หัวหน้ากองบริหาร กอ.รมน.นราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ให้ยืมรถนั้น นายสัมพันธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องสาธารณะการที่เราจะรู้จักก็เป็นเรื่องปกติ ขอให้มาโฟกัสที่เรื่องของคดีดีกว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังการแถลงข่าวนายสัมพันธ์ ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า ภาพดังกล่าวตนเองไปร่วมงานแต่งงานเมื่อ 2-3 ปีก่อน ซึ่งมีประชาชนมาขอถ่ายรูป พร้อมยืนยันว่าไม่รู้จักกับ น.อ.มนตรี

 

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