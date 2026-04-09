นายกฯ ร่วมงานเลี้ยง วันกองทัพอากาศ สะอื้นร่ำไห้ พูดความในใจถึง ผบ.ทอ. ปกป้องอธิปไตย ช่วงรบไทย-กัมพูชา เผยมีเสียงกระซิบทำให้มั่นใจคว้าชัย
เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 9 เม.ย. 2569 ที่อาคารรณนภากาศ อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศปี 2569 ที่อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง
โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม, ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพ, เอกอัครราชทูต และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมงาน โดยมี พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
เมื่อนายกรัฐมนตรี และภริยามาถึง ได้ถ่ายรูปกับเครื่องบิน F-5 พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ จากนั้นได้เดินทางไปถ่ายรูปกับบรรดาผู้บัญชาการ 5 เสือทหารอากาศ ก่อนที่ผู้บัญชาการทหารอากาศจะมอบระเบิดจำลอง Mark82 เป็นที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรี
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวบันทึกของเจ้าที่ช่างกรมสรรพาวุธทหารอากาศคนหนึ่ง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบที่ผ่านมาว่า “คืนวันที่ 26 ธันวาคม 2568 พวกเราได้รับคำสั่ง ให้ติดตั้งอาวุธกับเครื่องบินรบของเรา เพื่อไปโจมตีเป้าหมายสำคัญในเช้ามืดวันรุ่งขึ้น เพื่อเอาดินแดนของเราคืนมาให้ได้ เป็นภารกิจครั้งสุดท้าย ผมดีใจที่จะได้กลับบ้านไปหาลูกเมีย ที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบเดือน”
“ดีใจที่ตลอดระยะเวลา พี่ๆ นักบินออกไปบินรบ ได้ส่งพี่ขึ้นบินด้วยความปลอดภัย อาวุธที่ติดตั้งไม่เคยมีปัญหา ผมดีใจที่ทุกครั้งเมื่อที่พี่นักบินกลับมา แล้วพูดกับผมว่า ขอบใจมากน้อง วันนี้ภารกิจของเราสำเร็จ”
“ผมดีใจ และภูมิใจที่สุดคือ ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการปกป้องอธิปไตยของเรา ถ้าผมจะต้องจากลูกเมีย เพื่อมาทำหน้าที่นี้อีก ผมจะไม่ลังเลเลย แม้แต่น้อย” ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าว
ขณะที่นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์และอวยพรกองทัพอากาศว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี 2569 ในค่ำวันนี้ ก่อนอื่นขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมต่อกำลังพลกองทัพอากาศทุกท่าน ที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละ และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้แสดงบทบาทอย่างโดดเด่นในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลหลายด้าน ทั้งการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ การส่งของบรรเทาทุกข์ การลำเลียงทางการแพทย์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ และการป้องกันราชอาณาจักร อันเป็นภารกิจที่ทรงคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ขอชื่นชมผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และกำลังพลของกองทัพอากาศทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้กองทัพอากาศไทย เป็นสถาบันที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา และภาคภูมิใจ
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ตนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กองทัพอากาศไทยจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาศักยภาพกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีการบิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้มีความทันสมัย พร้อมรับมือกับความท้าทาย ด้านความมั่นคงในทุกมิติ
นอกจากนี้การเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ในการยกระดับเสถียรภาพ และความมั่นคงของไทยรวมทั้งของภูมิภาค ซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 ขออำนวยพรให้กำลังพลกองทัพอากาศทุกท่าน พร้อมด้วยครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพลังใจที่เข้มแข็งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายไว้ทุกประการโดยทั่วกัน
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความในใจ โดยขอพูดนอกสคริปต์ถึงช่วงเวลาการตัดสินใจสำคัญด้านอธิปไตยของประเทศ ระบุว่า นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ของชาติ โดยย้ำถึงความเชื่อมั่นในกองทัพทุกเหล่าทัพ ทั้งกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีส่วนสนับสนุนให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมั่นใจ
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ตนได้รับคำแนะนำ และแรงสนับสนุนที่ทำให้กล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งเป็นที่เกรงขาม ได้รับชัยชนะ และสามารถรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้
ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งของการกล่าว นายกรัฐมนตรีมีอาการสะอื้น น้ำตาคลอ ร่ำไห้กล่าวถึงผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยระบุว่า “ความมั่นใจของผม มาจากเสียงกระซิบจากผู้บังคับบัญชาทหารอากาศท่านนี้ ส่วนจะกระซิบยังไงจะเก็บไว้สองคน”