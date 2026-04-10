จูรี ชี้ คำแถลงนายกฯ ย้อนแย้งความจริง ลั่น ปชช. หาเช้ากินค่ำเดือดร้อนหนัก ของแพง แต่ยาบ้ากลับถูก เหลือเม็ดละ 10 บาท จี้ รัฐแก้ต้นตอปัญหา เหน็บ หลังจากนี้บริหารอย่ามูมมาม
10 เม.ย. 69 – ที่รัฐสภา นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายนโยบายรัฐบาลว่า ตนนั่งฟังคำแถลงนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จนมาถึงประโยคที่ว่า เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตนขนลุก
แล้วมองหน้า นายกฯ มองไปที่ใจ ในขณะที่ปากกำลังขยับคำว่า ประชาชน นั้น ในใจของ นายกฯ มีประชาชน และแทรกด้วย นายทุน อยู่หรือไม่ เพราะสิ่งที่ นายกฯ แถลงมันย้อนแย้งกับความเป็นจริง ที่พี่น้องกำลังประสบอยู่ตอนนี้
จึงอยากให้ นายกฯ พยายามเข้าใจ มองลงมาข้างล่าง เห็นคนที่หาเช้ากินค่ำ ตอนนี้ลำบากมาก เป็นเรื่องที่น่าเศร้า เพราะตอนนี้ พี่น้องประชาชน ชาวบ้าน ที่ผลิตขาย เกษตรกร ปลูกอะไรขายได้ ขายในราคาถูกหมด แต่เมื่อจะซื้ออะไรเข้าบ้านที่เป็นต้นทุน กลับต้องซื้อในราคาที่แพง และเป็นแบบนี้ทุกที่ สิ่งเดียวที่บ้านซื้อได้คือ ยาบ้าเหลือเม็ดละ 10 บาท ซื้อง่ายยิ่งกว่า ซื้อยาพาราอีก
นายจูรี กล่าวต่อว่า ท่านไม่กล้าที่จะทุบนายทุน แต่สิ่งที่ท่านทุบทุกวันนี้คือ ท่านทุบประชาชน เมื่อเป็นแบบนี้ ไม่รู้จะรวยเมื่อไหร่ เหมือนที่ นายกฯ ได้บอก ถ้าเป็นที่ปักษ์ใต้ตอนนี้ ไม่มีคำว่า รวยไม่ไหวแล้ว มีแต่คำว่า รุนไม่ไหวแล้ว
ซึ่งเรื่องน้ำมัน พวกเราได้อภิปราย ในใจของ ท่านนายกฯ มีแต่ นายทุน เข้าใจแต่นายทุน แต่ไม่เคยเข้าใจ พี่น้องประชาชนเลยว่า จะลำบากกันเยอะมากแค่ไหน
และมีตอนหนึ่งในคำแถลงที่ นายกฯ พูดถึงการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขจัดยาเสพติดอย่างจริงจัง จริงจังแค่ไหน แค่ไหนเรียกจิงจัง เพราะตอนนี้ทุกหย่อมหญ้าจริงๆ
ถ้าจริงจังจริงๆ ตนคิดว่า ต้นปีคงไม่มีข่าวที่วัยรุ่นติดยาหลอนยาเข้าไปในโรงเรียน แล้วจับนักเรียนเป็นตัวประกัน จนท้ายที่สุด ผอ.โรงเรียน ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับชีวิตของนักเรียนไว้
รัฐบาลควรจัดการกับต้นตอกับปัญหาที่ทำให้ท่านผอ. เสียชีวิต ท่านนายกฯ อาจจะไม่อินถึงการเสียอนาคตของลูกเพราะติดยา เด็กใต้หลายคนต้องมาเดิน เป็นคนขาดสติจากติดยาเสพติด เพราะหาซื้อได้เม็ดละ 10 บาท
“อยากฝากถึง นายกฯ และครม. ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ว่า ทำอะไรหลังจากนี้ ท่านพยายามอย่าให้มูมมาม เพราะผมคาดหวัง อยากเห็นรัฐบาลชุดนี้ อยู่ต่อไปบริหารครบเทอม ไม่อยากให้รัฐบาลมาจบชีวิต ด้วยลักษณะของการจบชีวิต แบบเดียวกับที่ ชูชกเขาจบชีวิต” นายจูรี กล่าว
ทำให้ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นประท้วงว่า ขอให้ถอนคำพูดเสียดสี ทำให้ นายโสภณ วินิจฉัยว่า คำว่า ทำอย่าให้มูมมาม ยังพอไหว ถ้าจะให้ถอนคำพูด ตนคิดว่า ให้รัฐบาลชี้แจงดีกว่า
ด้าน นายจูรี กล่าวว่า สามารถย้อนดูเทปได้ ตนใช้คำว่า หลังจากนี้ เสมือนเป็นคำเตือน เป็นห่วง เป็นใย ต่อประเทศนี้ ต่อการปฎิบัติหน้าที่ของ ครม. สามารถดูได้
จากนั้น ในที่ประชุมได้อภิปรายต่อ