ประเสริฐ-อัครนันท์ เข้าศธ.วันแรก มุ่งลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา ลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน ‘ครูจวง’ ร่วมทีมรมช.
เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางเข้า ศธ.อย่างเป็นทางการวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. เลขาธิการองค์กรหลัก และบุคลากรใน ศธ.รอให้การต้อนรับ
ต่อมารัฐมนตรีทั้ง 2 คน เดินไปสักการะพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิประจำกระทรวง พระพุทธรูป ด้านหน้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศาลปู่เจียม (ด้านข้าง สอศ.) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปารมี ไวจงเจริญ หรือครูจวง อดีต สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) มาร่วมในพิธีด้วย โดยครูจวงจะเข้ามาเป็นทีมงาน นายอัครนันท์ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยครูจวงระบุว่ายังไม่ลาออกจากพรรค ปชน. แต่จะยื่นลาออกจากการเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อขอวพรรค ปชน.ต่อไป
นายประเสริฐ เผยหลังเข้าศธ.อย่างว่า วันนี้ถือฤกษ์สะดวก เข้าศธ.เป็นทางการ มี สส. และ อดีตสส.เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ทำให้ตนมีกำลังใจในการทำงานขับเคลื่อน ศธ.ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ สำหรับการแถลงนโยบายของศธ.อย่างเป็นทางการนั้น ตนตั้งใจจะแถลงในวันที่ 20 เม.ย.นี้ เพราะต้องการรวบรวมข้อคิดเห็นจาก สส.ที่ได้อภิปรายในวันแถลงนโยบาย มาขับเคลื่อนนโยบายต่อไป โดยจะผลักดันเรื่องต่างๆ เช่น ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน และ วิกฤต PM 2.5 พร้อมกับผลักดันนโยบายเรียนฟรีจริงซึ่งเป็นนโยบายที่ประกาศเอาไว้
นายประเสริฐ กล่าวว่า ในส่วนของการแบ่งงานกับ รมช.ศึกษาธิการจะรู้ผลในสัปดาห์หน้า ส่วนการเตรียมแผนรับมือเปิดเทอมในภาวะวิกฤตพลังงานนั้น วันที่ 11 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะมีการหารือเรื่องดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของศธ. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับจัดมาตรการลดภาระ ค่าใช้จ่าย ให้ผู้ปกครอง เช่น ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จัดธงฟ้าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และยังมีอีกหลายมาตรการที่จะช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครองในอนาคต
“สำหรับการเรียนออนไลน์ จะต้องระมัดระวัง เพราะเป็นห่วงภาระของผู้ปกครอง ที่จะต้องดูแลบุตรหลานที่บ้าน ประกอบกับประสิทธิภาพการเรียน คุณภาพการเรียนการสอน ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ศธ. ต้องคิดให้รอบคอบ” นายประเสริฐ กล่าว
นอกจากนี้ เพจ สส.กอล์ฟ – อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ยังโพสต์ด้วยว่า แนวทางปฏิบัติใหม่ในการตรวจราชการสถานศึกษาของกระผม เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่รบกวนการจัดการเรียนการสอน กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.ไม่ต้องจัดนักเรียนหรือครูมาตั้งแถวเพื่อต้อนรับ
2.ไม่ต้องดึงนักเรียนหรือครูออกจากห้องเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับ
3.ไม่ต้องจัดพิธีการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็น
4.ไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่ในลักษณะพิธีการ เช่น การตั้งโต๊ะ การตกแต่งด้วยผ้าจับจีบ หรือรูปแบบที่เน้นความสวยงามเกินจำเป็น
5.ให้ดำเนินการตรวจราชการตามสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และลดภาระที่ไม่จำเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา