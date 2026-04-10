สส.ชายแดนใต้ภูมิใจไทย แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยใช้ความรุนแรง เผย ‘อนุทิน’ เตรียมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว สส.กมลศักดิ์ ระบุนายกฯห่วงใยพร้อมคลี่คลายเรื่องนี้ให้ดีที่สุด ‘บูรฮันธ์’ ถาม ความรุนแรงในพื้นที่สร้างสันติภาพได้จริงหรือ ชี้ ความชั่วร้ายของบุคคลไม่ควรถูกเหมารวมถึงองค์กร
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา สส.จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายซาการียา สะอิ สส.นราธิวาส และนายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ สส.ปัตตานี แถลงกรณีนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ถูกลอบยิงเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา
นายซาการียา กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายกมลศักดิ์ วันแรกที่ทราบข่าวได้ไปให้กำลังใจนายกมลศักดิ์ พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะพวกเราอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เหมือนกัน แม้จะอยู่ต่างพรรคกัน
ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย ได้โทรมาสอบถามว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร พร้อมฝากให้กำลังใจนายกมลศักดิ์ และจากการเจอนายกฯ ไพูดคุยพร้อมแสดงความห่วงใย และบอกว่าจะทำให้ดีที่สุด ซึ่งนายกฯ จะร่วมเดินทางลงพื้นที่หน้างานด้วยตัวเอง
นายซาการียา กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้า มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมาก ตนอยู่ในพื้นที่มานาน ก่อนหน้านี้เคยมี สว.ถูกลอบยิงสะพานมาแล้วช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีความคืบหน้า แต่อย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นการทำงานของภาครัฐว่าลงไปทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ ซึ่งเราอยากเห็นอะไรที่ไปข้างหน้า ห
จากนี้เราจะเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาล และทีมงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังว่าเหตุครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้น เราไม่อยากเห็น เพราะประชาชนที่เลือกสส.มา ก็เลือกด้วยความบริสุทธิ์ใจ เลือกคนที่เข้าใจในพื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายกมลศักดิ์ เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ และเราไม่สนับสนุนความรุนแรงใดๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยากให้มีการพูดคุยหาทางออกด้วยความอะลุ่มอล่วย
นายบูรฮันธ์ กล่าวว่า การใช้อำนาจแบบป่าเถื่อนเช่นนี้จะนำไปสู่สันติสุขจริงหรือ พวกเราเชื่อว่าความสงบที่เกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ความยุติธรรม และความเชื่อมั่นของประชาชน สิ่งสำคัญต้องทำความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือร่วมกัน เพราะคนร้ายอาจมาในรูปแบบใดก็ได้
แต่ความชั่วร้ายเช่นนี้ไม่ควรถูกเหมารวมไปยังองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพราะแท้จริงแล้วคือการกระทำของคนที่เลือกใช้ความโหดเหี้ยมเป็นทางออก พวกเราขอสนับสนุนแนวทางหาทางออก คือการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใส สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้แทน และประชาชน
บ้านเมืองจะเดินหน้าได้ต้องมีไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ต้องไม่ยอมให้ความรุนแรงมาทำลายสังคมพื้นที่บ้านเรา พร้อมเปิดเผยว่า ทราบข่าวว่านายกฯจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมครอบครัวของนายกมลศักดิ์ ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง