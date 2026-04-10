ประเสริฐ ย้ำถูกสกรีนคุณสมบัติก่อนนั่ง รมต.แล้ว ยันการสแกนม่านตาไม่เกี่ยวข้อง MOU ลั่นไม่เคยถูกป.ป.ช.ชี้มูล โยนถาม‘ไชยชนก’ หลังถูก‘โรม’ถามทำไมลงนาม-สแกนม่านตาในคราวเดียวกัน

วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่สอง

จากนั้นเวลา 18.20 น. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงถึงกรณี สส.ฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกต และกล่าวหาถึงคุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากกรณี MOU สแกนม่านตา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายเบน สมิธ ผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมข้ามชาติ และเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ว่า

การที่ตน ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีได้ถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ส่วนกรณี MOU สแกนม่านตานั้น ผู้อภิปรายพาดพิงถึงตน ผู้อภิปรายยังได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง ซึ่งการสแกนม่านตานั้นไม่เกี่ยวข้องกับ MOU ทั้งสิ้น และเป็นการกระทำภายหลังลงนาม MOU ยืนยันว่าตนไม่ได้เคยได้รับรายงานหรือมีส่วนร่วมใดๆ กับการสแกนม่านตา

ทั้งนี้ การดำเนินการ MOU ผ่านการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานทั้งกฤษฎีกา อัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ตรวจสอบแล้วว่าการลงนาม MOU เป็นการร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่มีการผูกมัดให้ราชการเสียหาย ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว ยืนยันว่า ตนไม่รู้จักกับกลุ่มบริษัทที่ลงนามใดๆ และไม่เคยรับผลกระโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

“ส่วนที่ผมเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นั้น ผมไม่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว ผมเข้าไปให้ข้อมูลดีเอสไอ ฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้ถูกกลาวหา ผมไม่เคยถูกกล่าวหาใดๆทั้งสิ้น” นายประเสริฐ กล่าว

ทำให้นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประท้วงว่า กรณีที่นายประเสริฐ บอกว่าไม่ได้ถูกดำเนินคดีในชั้นป.ป.ช. เนื่องจากมีการดำเนินการส่งเรื่องไปยังป.ป.ช.แล้วตามที่เป็นข่าว ขอให้นายประเสริฐชี้แจงด้วยว่า ไม่ถูกดำเนินคดีในชั้น ป.ป.ช. และที่ระบุว่า MOU ที่ร่วมลงนามนั้นไม่เกี่ยวกับการสแกนม่านตา แต่เหตุใดนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ถึงได้ดำเนินการเรื่องการลงนาม MOU และการสแกนม่านตาไปในคราวเดียวกัน

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า ตนไม่เคยได้รับข้อกล่าวหาจากป.ป.ช.เลยในเรื่องนี้ และเรื่องที่ 2 การที่นายไชยชนกได้พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องไปถามนายไชยชนกเอง ตนไม่สามารถตอบแทนได้

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