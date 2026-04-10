ครูจวง แจง โบกมือลาตำแหน่งสส.ปชน. ตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้ว หลังมีภาพร่วมงาน รมช.ศธ. แจงรู้จัก ‘อัครนันท์’ พร้อมลาออกปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชนแล้ว

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2569 นายปารมี ไวจงเจริญ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์
ถึงการตัดสินใจร่วมคณะทำงานของนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ ว่า ตนเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนนายอัครนันท์ ซึ่งในสภาชุดที่แล้ว ตนเคยพูดคุยกับนายอัครนันท์

เมื่อนายอัครนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.ศึกษาธิการ จึงชักชวนตนมาช่วยขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา เนื่องจากเห็นถึงความมุ่งมั่นจากการอภิปรายและผลงานที่ผ่านมา ซึ่งตนได้ปฏิเสธไปถึง 3 ครั้ง ก่อนตัดสินใจร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งตนเคยโพสต์อำลาตำแหน่งสส.ของพรรคประชาชนไปเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

นายปารมี กล่าวว่า ตนต้องขอโทษพรรคประชาชนที่แจ้งเรื่องให้ทราบล่าช้า แต่เมื่อเช้านี้ได้โทรศัพท์แจ้งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน และลาออกจากการเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อของพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีด้อมส้มไปโจมตีว่าเป็นงูเห่า นายปารมีกล่าวว่า อย่างที่บอกตนโพสต์อำลาการทำหน้าที่สส.ไปตั้งแต่ 2 เดือนแล้ว ซึ่งตนตั้งใจจะไปทำงานด้านการศึกษา เช่น สอนหนังสือ หรือเป็นติวเตอร์ แต่เมื่อมีผู้เห็นว่าตนความสามารถ มาชักชวนไปทำงาน ตนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการการศึกษาไทยให้ดีขึ้นตามความฝันที่ตั้งใจไว้

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