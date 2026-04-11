“ลิซ่า” ซัด กระจอกจริงๆ หลังถูกพาดพิง กดตัวลงน้ำถ่ายรูปสร้างภาพ ชี้ แทนที่จะเอาความสำเร็จ-แผนงานที่ทำมาแจง แต่กลับเลือกเฟกนิส์มาตอบ

11 เม.ย. 2569 – จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดถึงเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ช่วงปลายปี68 ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เพื่อไปช่วยชาวบ้านประสบอุทกภัย และลุยน้ำจริงๆ ไม่ใช่ไปคุกเข่า ใส่ชูชีพลุยน้ำ และกดลงไปในน้ำ ไม่ต้องสร้างภาพเช่นนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กโดยระบุ ว่า

ยกเรื่องอะไรมาตอบโต้ไม่ว่า แต่ นายกฯ ยกเอาเรื่องเฟกนิวส์น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่หาว่า ตนใส่ชูชีพแล้วย่อเขาถ่ายรูปมาตอบ เรื่องนี้เป็น ดราม่าและเฟกนิวส์ ที่ถูกสร้างมาโจมตี ทั้งที่เรื่องนี้มีการพิสูจน์ความจริงไปแล้ว

แทนที่จะเอาความสำเร็จ ที่ทำในช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ เอาแผนงาน ที่ทำมาฟาดหน้าตน แต่กลับเลือกเฟกส์มาตอบ

กระจอกจริงๆ

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