เอกนัฏ ยันเกาะติดสถานการณ์ราคาน้ำมัน ชี้หากกองทุนรักษาสภาพคล่องได้ ไม่จำเป็นออกพ.ร.ก.กู้เงิน-เล็งถกโรงกลั่นลดราคา แบ่งภาระประชาชน
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงสถานการณ์น้ำมันที่ราคาปรับลดลงว่า ถือเป็นข่าวดีที่มีการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะจบลงอย่างไร จึงต้องดูด้วยความระมัดระวัง
ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบลงไปเยอะพอสมควร ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปหรือน้ำมันดีเซลในช่วง 4-5 วัน จาก 300 เหรียญเหลือ 200 เหรียญ ปรับราคาลงมาคิดว่าน่าจะสามารถปรับราคาลงมาได้อีก จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงสงกรานต์มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับลดลงอีกหรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่า ขณะที่ทุกคนหยุด แต่ตนไม่ได้หยุดทุกคนมีภารกิจสำคัญสองภารกิจ คือติดตามให้มีน้ำมันใช้เพียงพอในช่วงสงกรานต์ รวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบสำรองในประเทศให้มากที่สุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ต้องมีน้ำมันใช้
โดยต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลก และความไม่แน่นอน ของสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง เพื่อประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมัน ส่วนกองทุน หากราคาตลาดโลกพืชจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์ หากราคาตลาดโลกปรับขึ้นหรือลงที่จะต้องปรับตามที่อาจจะยืดราคาได้
เมื่อถามว่าปริมาณน้ำมันดิบที่เข้ามาในประเทศ สามารถเติมได้เท่าไหร่ รมว.พลังงาน กล่าวว่า เท่าที่ดูในช่วงเดือนเม.ย.นี้ เป็นไปตามคิว ส่วนเดือนพ.ค.นี้ จะมีน้ำมันดิบ พอใช้ตลอดทั้งเดือน ขณะที่เดือนมิ.ย.นี้ เริ่มสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยย้ำว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนหาก สถานการณ์ตะวันออกกลางปะทุขึ้นมาน้ำมันดิบที่สั่งเข้ามา และกำลังลอยอยู่กลางทะเล ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการมาประมูลซ้อนหรือช่วงชิงไปหรือไม่ จึงติดตามอยู่ทุกวัน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงความคืบหน้าการติดต่อขอซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ คืบหน้าอย่างไรบ้าง นายเอกนัฏ กล่าวว่า น้ำมันที่ซื้อมาจากหลายแหล่ง โดยดูที่ความเหมาะสม และคุณภาพของน้ำมันที่ต้องเหมาะสมกับกระบวนการผลิต ขณะนี้โรงกลั่นยังสามารถสั่งซื้อน้ำมันดิบได้ตามจำนวน แต่บางกรณีอาจจำเป็นที่ต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศ โดยการจัดซื้อผ่านระบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)
ส่วนที่มีข่าวว่าจะไม่มีการอุ้มกองทุนน้ำมัน รมว.พลังงาน กล่าวว่า อยู่ที่สถานะของกองทุนน้ำมัน สถานะก่อนหน้านี้ก่อนวิกฤต เป็นบวกแต่หลังเกิดวิกฤตจนถึงวันนี้กองทุนติดลบเกือบ 2 หมื่นล้านบาท แต่เวลานี้สถานะดีขึ้นมาก และหากสถานะกองทุนอยู่ตรงนี้จะสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้เอง และบริหารสภาพคล่องได้ คงไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.กู้เงิน แต่หากจำเป็นก็มีแผนเตรียมพร้อมรอไว้แล้ว
เมื่อถามว่าจะเชิญโรงกลั่นมาหารือหรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่า เตรียมไว้อยู่แล้ว ตอนนี้ใช้หลายกลไกในการทำงาน เพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมัน ไม่ใช่เฉพาะกองทุนเพียงอย่างเดียว แต่จะขอให้โรงกลั่นเข้ามาช่วยลดราคาหน้าโรงกลั่น เพื่อ เป็นการแสดงความรับผิดชอบและแบ่งเบาภาระในส่วนของราคา โดยจะพิจารณาเป็นรอบๆ เพราะค่าการกลั่นขึ้นลงตามตลาด