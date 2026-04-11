ครม.เห็นชอบ ปรับ “สุไหงโก-ลก” พ้นพื้นที่ความมั่นคง ส่วน 19 อำเภอใน 4 จังหวัดยังคงไว้ แจงใช้มาตรการมั่นคง ให้สอดคล้องสถานการณ์จริง
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ปรับพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ออกจากพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ( พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เสนอ
เนื่องจากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างรอบด้าน เห็นว่าระดับสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สามารถผ่อนคลายมาตรการบางส่วนได้ จึงปรับออกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชน
และให้คงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่อื่นรวม 19 อำเภอ ในจ.นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และจ.สงขลา เพื่อให้การดูแลสถานการณ์ยังคงมีความต่อเนื่อง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปรับมาตรการให้ทันต่อข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อให้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนเดินไปพร้อมกัน