พ.ต.อ.ทวี กัดไม่ปล่อย! ลุยเช็กบิลขบวนการลอบสังหาร ‘สส.กมลศักดิ์ หรือทนายแวยูแฮ’ แย้มพยานใหม่มัดตัวผู้บงการชัด จนท.เผยสถานการณ์ซับซ้อนเกินกว่าที่คิด
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะอดีตรมว.ยุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสืบสวนสอบสวน ได้นอนค้างคืนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าคดียิงถล่มนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ “ทนายแวยูแฮ” สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ
ในช่วงเช้าตรู่ พ.ต.อ.ทวี พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปยัง “ร้านอากู๋” ถนนโคกเคียน อำเภอเมือง นราธิวาส แหล่งพบปะยอดนิยมของคนหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึง นักการเมืองและ ข้าราชการและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อร่วมวงรับประทานอาหารพื้นเมืองอย่างข้าวยำ โรตี และชาชัก ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ระหว่างนั้น นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พร้อมครอบครัว ได้เดินทางมาสมทบและร่วมหารือสั้นๆ ถึงปมการสังหาร ของ สส.กมลศักดิ์ด้วย
ในโอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้เดินพบปะพูดคุยถามทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางข้ามพรมแดนมาร่วมรับประทานอาหารในร้านอาหารชื่อดังของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรอยต่อชายแดน
พ.ต.อ.ทวี ได้ให้กำลังใจแก่พนักงานและผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยได้กล่าวชื่นชมในฝีมือการปรุงอาหารที่ยังคงรสชาติและ “คงอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งถือเป็นเสน่ห์สำคัญ (Soft Power) ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเยือนซ้ำ
ทั้งนี้ เบื้องหลังการลงพื้นที่ครั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้ใช้เวลาตลอดคืนที่ผ่านมาในการประชุมลับร่วมกับทีมสืบสวน เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจนพบ “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ของคดี โดยเฉพาะโครงข่ายของผู้บงการที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นจากพยานหลักฐานใหม่ที่เพิ่งปรากฏ
“ขณะนี้เราได้ข้อมูลมากพอสมควร โดยเฉพาะตัวผู้บงการที่เค้าโครงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จากพยานหลักฐานที่รวบรวมมา” พ.ต.อ.ทวี ระบุ
ชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่ระบุด้วยความอัดอั้นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับทนายแวยูแฮเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนทั้งพื้นที่ เพราะท่านเป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาตลอด ข้อมูลเรื่องรถและคนยิง ชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าเกี่ยวพันกับคนมีสี ที่เชื่อมโยงกับ กอ.รมน.ภาค 4 ชัดเจน แต่ทำไม กอ.รมน. ภาค 4 ถึงยังนิ่งเงียบ ความผิดปกติมันอยู่ตรงที่ความเงียบนี้แหละ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ เปิดเผยว่า การปฏิบ้ติหน้าที่ในพื้นที่ มีความกดดันสูงมาก ตอนนี้ เนื่องจากพยานหลักฐานพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานความมั่นคง ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ทำงานได้ยากลำบากและมีความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลระดับ VIP ลงพื้นที่
“เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น ชัดเจนว่า สถานการณ์ในพื้นที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่คิดไว้มาก” เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการกล่าว