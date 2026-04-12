สุชาติ ห่วงใย​ สั่งกรมอุทยานฯ ติดตามความคืบหน้า หลังเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครไฟป่า บาดเจ็บและล้มป่วย ขณะลุยภารกิจดับไฟที่เพชรบูรณ์-อุตรดิตถ์

​วันที่ 12 เมษายน 2569 นายอรรถพล​ เจริญชันษา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายสุชาติ​ ชมกลิ่น​ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร หลังได้รับรายงานเหตุการณ์บาดเจ็บและล้มป่วยกะทันหันขณะปฏิบัติหน้าที่สกัดกั้นไฟป่าในช่วงวันที่ 10-11 เม.ย.ที่ผ่านมา

​นายเสกสรรค์ เที่ยงพลับ หัวหน้าศูนย์สั่งการติดตามไฟป่าและหมอกควัน วนอุทยานเขารัง รายงานว่าเมื่อวันที่ 10 เมษายน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ 17 นาย เข้าสกัดไฟในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเสียหายไปกว่า 35 ไร่​

ระหว่างปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ 1 นาย ถูกผึ้งหลวงรุมต่อยจนบาดเจ็บ​ จึงได้ประสานรถกู้ชีพ อบต.วังชมภู นำส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทันที​ ปัจจุบันอาการปลอดภัยแล้ว อยู่ระหว่างพักฟื้นภายใต้การดูแลของแพทย์

​ด้านนายคมสันต์ ใจยะสุข หัวหน้าศูนย์สั่งการติดตามไฟป่าและหมอกควัน อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน รายงานเหตุฉุกเฉินเมื่อวันที่ 11 เม.ย.บริเวณห้วยเอิง ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์​ ต่อมาอาสาสมัครไฟป่าภาคประชาชนชาย 1 ราย เกิดอาการอาเจียน ปวดศีรษะ และอ่อนเพลียรุนแรงจนเดินไม่ได้ขณะดับไฟ​

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงเรือหางยาวข้ามอ่างเก็บน้ำ มาขึ้นที่ท่าเรือเขื่อนดิน อ.ท่าปลา เพื่อส่งตัวให้ชุดกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลท่าปลา​ โดยแพทย์ระบุเกิดจากสภาวะ “อ่อนเพลียสะสม” จากการตรากตรำทำงานหนักในพื้นที่ความร้อนสูง จึงสั่งให้แอดมิทเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

​อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครซึ่งงานดับไฟป่ามีความเสี่ยงอันตรายภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัด​ ทั้งนี้ ตนและ รมว.ทส.​ ปลัด​ ทส.​ ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายหายป่วยโดยเร็ววัน พร้อมกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวัง และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไป

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