อภิสิทธิ์ ยื่นคำขาด ‘วีระพงษ์’ ต้องไขก๊อกรองหัวหน้าพรรค ปชป. พร้อมลาออกสมาชิก หากรับตำแหน่งกุนซือ‘ศุภจี’ รอเจ้าตัวตัดสินใจ
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2569 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวชี้แจงกรณี นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้แทนการค้าไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นคณะที่ปรึกษาของรองนายกฯและรมว.พาณิชย์ จนเกิดการโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่า ตนไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้จากนางศุภจี
แต่นายวีระพงษ์ ได้มาปรึกษาตนว่า ได้รับการทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย เพื่อไปเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจากับสหภาพยุโรป ในเรื่องข้อตกลงเขตการค้าเสรี โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้
“กรณีของนายวีระพงษ์ จึงแตกต่างจากการให้คำปรึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีแบบไม่เป็นทางการ เพราะเป็นตำแหน่งทางการเมือง เป็นทางการและมีค่าตอบแทน” นายอภิสิทธิ์กล่าว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ในขณะนั้น ตนเข้าใจว่า ยังเป็นการพูดคุยในลักษณะส่วนตัว และไม่ทราบว่า จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปจากฝั่งรัฐบาล ซึ่งตนเห็นตรงกันว่า งานนี้เป็นงานที่นายวีระพงษ์ มีความถนัดและความชอบเป็นพิเศษ ซึ่งรัฐบาลและประเทศจะได้ประโยชน์
หากนายวีระพงษ์ เข้ารับหน้าที่นี้ แต่โดยสถานะของนายวีระพงษ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค และสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ จะเกิดความสับสนและขัดแย้งกันในตัวในสถานะของความเป็นพรรคฝ่ายค้าน
“สุดท้ายจึงเห็นพ้องกันว่า หากนายวีระพงษ์ มีความประสงค์จะไปรับตำแหน่ง ต้องออกจากรองหัวหน้าพรรค และความเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้จึงอยู่ที่นายวีระพงษ์ จะตัดสินใจและดำเนินการ” นายอภิสิทธิ์กล่าว