อนุทิน ใช้เวลาช่วงหยุดสงกรานต์ สวมเสื้อลายดอก บินแอ่วเหนือ ขึ้นเชียงราย แจมวงดนตรีพื้นเมือง โชว์เป่าขลุ่ยบรรเลงเพลงกล่อมผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงราย เป็นการส่วนตัว โดยสวมเสื้อลายดอก เข้ากับเทศกาลสงกรานต์
เมื่อถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง บริเวณพื้นที่แสดงความสามารถ ใกล้จุดประชาสัมพันธ์ ได้ชมการแสดงของ “ชมรมดนตรีพื้นเมืองวัดเชตวัน” (พระนอน) 2522 ที่บรรเลงเพลงไทย ให้ผู้โดยสารได้รับฟัง บริเวณท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง
ก่อนจะเข้าไปร่วมวง เป่าขลุ่ยให้ผู้โดยสารได้รับฟังอย่างเพลิดเพลิน จากนั้น ได้จะถ่ายรูปกับนักดนตรี เป็นที่ระลึก
นายอนุทิน ยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ถ้านับอายุก็ใกล้ครบคุณสมบัติที่พอจะเข้ากลุ่ม สว. กลุ่มนี้ได้แล้ว นี่แหละเรียกว่า ฮั้วสว. ของจริงเพราะเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย”