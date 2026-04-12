เพื่อไทย จัดทัพการเมืองเสร็จ ส่ง ‘ศึกษิษฏ์’ นั่งรองเลขานายกฯ ช่วยงาน ‘ยศชนัน’ เตรียมชงเข้า ครม. หลังสงกรานต์นี้
12 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยได้พิจารณาผู้เข้ามารับตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง เพื่อช่วยงานรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ได้ให้แต่ละคนกรอกประวัติเพื่อนำให้หน่วยงานราชการตรวจคุณสมบัติเช่นเดียวกับบรรดารัฐมนตรี ซึ่งคาดว่ารายชื่อดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หลังหยุดเทศกาลสงกรานต์หรือสัปดาห์ถัดจากนั้น
โดยรายชื่อข้าราชการการเมืองที่จะมาช่วยมีดังนี้
ผู้ช่วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อุดมศึกษาฯ
นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิยช์ : กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกฯ
นายฉัตริน จันทร์หอม : เลขานุการ
นายดนุพร ปุณณกันต์ : กรรมการผู้ช่วย
ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ : ที่ปรึกษา
ผู้ช่วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ : เลขานุการ
นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย : ที่ปรึกษา
ผู้ช่วย นายวัชระพล ขาวขำ รมช.เกษตรและสหกรณ์
นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช : ผู้ช่วยเลขานุการ
นายธีระชัย แสนแก้ว : ที่ปรึกษา
ผู้ช่วย น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รมช.เกษตรและสหกรณ์
นายนายจเด็ศ จันทรา : ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ
นายวัลลภ รุจิรากร : เลขานุการ
น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ : กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ
นายภาควัต ศรีสุรพล : ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน
นายสุรชาติ เทียนทอง : เลขานุการ
ผู้ช่วย นายนิกร โสมกลาง รมว.พัฒนาสังคมฯ
นายอภิชา เลิศพชรกมล : เลขานุการ
นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ : ที่ปรึกษา
น.ส.ชนก จันทาทอง : กรรมการผู้ช่วย