สว. ห่วงไฟใต้ลุกลาม ปมแม่ทัพภาค 4 ลั่น นายกฯ-ผบ.ทบ. จะดึงฟืนออกจากเตา หรือสุมไฟต่อ เผยเข้าใจว่าพูดเปรียบเทียบ แต่ผิดสถานที่ผิดเวลา

วันที่ 15 เม.ย. 2569 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว. กรรมาธิการทหารวุฒิสภา กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และผบ.ทบ. จะประชุมฝ่ายความมั่นคงเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังดราม่าของคำพูดแม่ทัพภาค 4 อย่างไร และแม่ทัพภาคที่ 4 จะออกมาแถลงอย่างไร เพื่อคลี่คลายคำพูดที่กลายเป็นประเด็นปัญหาความมั่นคงในขณะนี้

นายไชยยงค์ กล่าวต่อว่า หาก พล.ท.นรธิป แถลงแก้ปัญหาไม่ได้ อาจจะต้องถูกสังเวยด้วยโอษฐภัยของตัวเอง และเป็นแม่ทัพคนเดียวที่อาจจะอยู่ไม่ครบเทอม

นายไชยยงค์ กล่าวอีกว่า คำพูดของแม่ทัพภาคที่ 4 มีเพียง 2-3 ประโยคที่ตนเข้าใจในฐานะทำข่าวความมั่นคงมายาวนาน ว่าแม่ทัพยกมาเปรียบเทียบ แต่ผิดสถานที่ผิดเวลา จึงกลายเป็นประเด็นปัญหาความมั่นคง

“แม่ทัพภาคที่ 4 จะออกมาทำให้ปัญหาคลี่คลายหรือไม่ อยู่ที่รัฐบาลและ ผบ.ทบ.ตัดสินใจ ก่อนที่ไฟใต้จะลุกลามคอยดูว่ารัฐบาล และ ผบ.ทบ. จะดึงฟืนออกจากเตาไฟหรือเอาฟืนสุมไฟไปในเตาต่อ” นายไชยยงค์ กล่าว

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