อภิสิทธิ์ ฉะ คนบิดเบือน ไล่ “วีระพงษ์” พ้น ปชป. ย้ำทำหน้าที่ฝั่งไหนต้องชัดเจน กันครหา ปัดไม่เข้าใจ อนุทิน โพสต์ “เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน” ย้ำสัมพันธ์ส่วนตัวนายกฯ ไม่เปลี่ยน
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2569 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Watch dog หมาเฝ้าบ้าน กรณีนายวีระพงษ์ ประภา ลาออกจากรองหัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้แทนการค้าฐานะหัวหน้าในทีมเจรจาของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ว่า ได้พูดคุยกันว่าหากไปทำต้องลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไม่ให้มีข้อครหา
แต่พอมีข่าวออกไปและมีวิวาทะ และคำพูดบิดเบือนว่า ทำประโยชน์เพื่อชาติอย่าอยู่พรรคนี้ ซึ่งตนรู้สึกงง และข้อชี้แจงว่าเหตุที่ต้องออก เพราะต่างฝ่ายต้องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ
“ปัญหา คือ หากมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รับตำแหน่งที่สำคัญ และเป็นตำแหน่งตามระเบียบสำนักนายกฯ ที่มีสถานะเทียบเท่ารองนายกฯ หรือรัฐมนตรี รับเงินเดือนเป็นทางการ แม้ไม่ใช่ตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่ต้องกำหนดกรอบเจรจาที่ตกลงกันชัดเจน
โดยประเด็นที่เกี่ยวกับเขตการค้าเสรี มีประเด็นทั้งบวก และลบ ดังนั้น การวิจารณ์ของฝ่ายค้านจะทำได้แค่ไหน ซึ่งการทำประโยชน์เพื่อชาติ สามารถทำได้ทั้งการบริหารและตรวจสอบ แต่สิ่งที่ต้องชัดเจน คือ หากทำหน้าที่ฝั่งไหนต้องทำอย่างเต็มที่” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ส่วนกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย คอมเมนต์ตอบกลับโพสต์ของ ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ได้โพสต์ภาพคู่ นายเนวิน ชิดชอบ กับนายอภิสิทธิ์ โดยนายอนุทินได้โพสต์ภาพนั่งรับประทานอาหารกับนายอภิสิทธิ์ และระบุข้อความว่า เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยนนั้น
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่เข้าใจว่านายกฯ หมายถึงอะไร แต่ตนไม่อยากเสียมารยาทว่า ในวันนั้นพูดอะไรกับนายกฯ บ้าง ใครเป็นคนเปลี่ยน หรือขอให้ไปถาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา และประธานพรรคกล้าธรรมได้
“วันนี้ไม่เปลี่ยน ทุกอย่างเดินหน้า ทำงานการเมืองตรงไปตรงมา สำหรับนายกฯ สัมพันธ์ส่วนตัวไม่เปลี่ยน แต่ทำหน้าที่เต็มที่ เพราะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว