“ศุภมาส” เผย กำลังคุย “วราวุธ-เอกนัฏ” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ เปิดทางคนมีเวลาเข้าทำงานสภาแทน อุบตอบ ภูมิใจไทย ส่งชิงผู้ว่าฯ กทม.

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 16 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย จำเป็นจะต้องลาออกจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ หรือไม่ว่า เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติของคนที่เป็น สส.บัญชีรายชื่อ

ส่วน สส.เขต คงจะออกไม่ได้ เพื่อหลีกทางให้กับท่านที่มีเวลาทำงานมากกว่า เพราะสส.บัญชีรายชื่อมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนในภาพรวม จึงควรให้คนที่มีเวลาไปทำงานในสภาได้เต็มเวลามากกว่า

ซึ่งขณะนี้เหลืออีก 3 ท่าน คือ ตน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ที่กำลังพูดคุยกันอยู่ ส่วนตัวก็อยากจะรีบออกเหมือนกัน แต่ต้องรอดูความพร้อมก่อน

เมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไร น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ต้องรอรับนโยบายจากพรรคอีกครั้ง ซึ่งตนเห็นว่าพรรคอื่นก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันว่าจะส่งให้ใคร จึงคิดว่าคงยังไม่ช้าไป

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