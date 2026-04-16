“นายกฯ อนุทิน” เข้าทำเนียบฯ นำทีมโฆษกรัฐบาล สักการะองค์นรสิงห์จำลอง พร้อมเปิดให้รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 16 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้นำ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ อดีตผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย และว่าที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์นรสิงห์จำลอง บนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล

พร้อมกันนี้ ทีมโฆษกรัฐบาลยังได้นำพวงมาลัยไหว้ขอพร นายอนุทิน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2569 ด้วย

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