“กมลศักดิ์” ยื่นข้อมูลลับให้นายกฯ แล้ว หวังสาวถึงตัวคนจ้างวาน ยอมรับไม่สบายใจ ยังจับคนบงการไม่ได้ เผย ยื่นขอคุ้มครองพยาน หวั่นไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2569 ที่จ.ยะลา นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.เขต 5 จ.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เปิดเผยภายหลังเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่บ้านศรียะลา พร้อมกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่า ได้ขอบคุณนายกฯ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลี่คลายคดีของตนเอง จนออกหมายจับได้ 5 คนและจับกุมได้ 4 คน ก่อนจะครบ 1 เดือนในอีก 2 วัน ซึ่งนายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ ในการสืบสวนสอบสวนใครทำผิดต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้

“คนเหล่านี้ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวสักคน เชื่อว่ามีคนใช้จ้างวานให้ทำร้ายผม ไม่ใช่แค่ผมแต่คนในพื้นที่ต้องการทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้” นายกมลศักดิ์ กล่าว

นายกมลศักดิ์ กล่าวว่าเบื้องต้นตนให้ข้อมูลลับกับนายกฯ แล้ว เพื่อให้สาวถึงตัวผู้บงการ และพยายามเสาะหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ ส่วนจะไปถึงหรือไม่ในทางคดีต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ

ส่วนกรณีบุคคลที่ 3 ที่พบว่าผู้ต้องหาได้โทรศัพท์พูดคุยหลังก่อเหตุนั้น นายกมลศักดิ์ เปิดเผยว่า ตนได้ข้อมูลจากคนที่ให้การรับสารภาพว่า มีการรายงานไปยังบุคคลที่ 3 ซึ่งคนนั้นคือใคร ต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของตำรวจ และหวังให้มีการติดตามตัว ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี มือปืนที่ยังหลบหนี เพื่อจะได้ข้อมูลไปถึงผู้บงการ

ส่วนคำพูดของแม่ทัพภาคที่ 4 นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าถามคนที่นี่ ในสื่อโซเซียลเห็นอยู่แล้วว่าคำพูดของแม่ทัพภาคที่ 4 สำหรับคำตอบของคนที่นี่ อาจต่างจากคนภาคอื่น เพราะวิถีชีวิตตางกัน เพราะความคิดของคนที่นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

“ผมไม่สบายใจตราบใดที่ยังไม่ได้ผู้บงการ แต่ก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรม ให้โอกาสทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงาน ที่ผ่านมาชื่นชมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ” นายกมลศักดิ์ กล่าว

นายกมลศักดิ์ ยอมรับว่า รู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้บอกข้อเท็จจริงให้นายกฯ ทราบ ส่วนผลเป็นอย่างไรให้ถามจากนายกฯ และกรณี ร.อ.วิโรจน์ หลบหนีไปต่างประเทศ หากตามตัวไม่ได้ และครบกำหนดฝากขัง 4 ผู้ต้องหา ก็ดำเนินการสั่งฟ้องได้ และส่วนตัวยังไม่ตัดประเด็นใดทั้งความมั่นคงและการเมือง

นายกมลศักดิ์ ยอมรับว่าห่วงความปลอดภัยของตนเอง และได้ยื่นขอคุ้มครองพยานจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว ยอมรับว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และตราบใดยังจับคนร้ายและผู้บงการไม่ได้ชีวิตตนก็ไม่ปลอดภัย

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