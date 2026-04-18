รักชนก ตั้งคำถาม ป.ป.ช. ทำงานสองมาตรฐานหรือไม่ คดี 44 สส.-ศักดิ์สยาม เหน็บ ตอนนี้ประเทศไทยเรา มีแต่สีน้ำเงินทุกที่ทุกองค์กร

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์การทำงานขององค์กรอิสระ ระบุว่า ป.ป.ช. ทำงานแบบ 2 มาตรฐานหรือไม่ ในกรณี 44 สส. และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ขอร้องอย่าปรักปรำกันได้ไหม ส่วนตัวนี่ก็คิดว่ามีมาตรฐานเดียวนั่นแหละ แต่เป็นมาตรฐานแบบ ‘พวกกันสำคัญเสมอ’

นอกจากนี้ น.ส.รักชนก ยังได้เขียนข้อความในช่องแสดงความเห็นว่า “รักชาติไม่ไหวแล้วโว้ย” และมีการโพสต์ภาพกราฟิกแสดงสัดส่วนอำนาจใน ครม. สส. และ สว. แล้วเขียนข้อความว่า “สีน้ำเงิน สวยไหมคะ ตอนนี้ประเทศไทยเรามีแต่สีน้ำเงินทุกที่ทุกองค์กร”

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