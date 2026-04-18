กกต. ยกคำร้อง “วัฒนา ช่างเหลา” นายก อบจ.ขอนแก่น คดีเลือกตั้ง ชี้จากการตรวจสอบ ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ได้ยืนยันได้ว่าฝ่าฝืนกฎหมาย
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ที่ 792/2568 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2568 เรื่องการเลือกตั้ง นายก อบจ.ขอนแก่น โดยระบุว่า ตามที่ ผอ.กกต.ขอนแก่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น ในวันที่ 1 พ.ย.2567
โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับคำร้องว่า นายวัฒนา ช่างเหลา ผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น หมายเลข 1 กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 65(1) ซึ่ง กกต.ได้พิจารณารายงานไต่สวน ตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกันพิจารณา
จากการตรวจสอบรายงานการเดินบัญชีธนาคารของผู้ถูกร้องที่ 1 ไม่ปรากฏว่ามีการโอนเงินให้แก่ผู้ถูกร้องที่ 4 จากการตรวจสอบประวัติการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถูกร้องที่ 1 ไม่ปรากฏว่ามีการติดต่อกับผู้ถูกร้องที่ 4 และจากการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงบนธนบัตร หมายเลขธนบัตร 1 ง 6578247 ตรวจไม่พบรอยลายนิ้วมือแฝงหรือฝ่ามือแฝงแต่อย่างใด
ประกอบกับพยานที่ไต่สวนประกอบให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ไม่เคยเห็นผู้ถูกร้องที่ 4 ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ถูกร้องที่ 1 และไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินข่าวว่าผู้ถูกร้องที่ 4 ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนแก่ผู้ถูกร้องที่ 1 อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา
ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 65 (1) ตามคำร้องจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง