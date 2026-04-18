ส่องแกนนำพรรคส้มรุ่นต่อไป “วีระยุทธ” หัวหน้าคนใหม่ ถอย “เท้ง” นั่งเลขาฯ “ตี๋ เชียงใหม่” แกนนำภาคเหนือ “แบงค์ ศุภณัฐ” แม่ทัพ กทม. “ไอติม” ประธานวิปฝ่ายค้าน
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน (ปชน.) เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องการจัดวางตำแหน่งบริหารต่างๆ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคประชาชน ช่วงวันที่ 24-26 เม.ย.นี้ ซึ่งตรงกับที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่ง คดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล เสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ในวันที่ 24 เม.ย.
ในเรื่องของคดีความ ทางฝ่ายกฎหมายได้ประเมินไว้ใน 3 ทาง คือ 1.ไม่ประทับรับฟ้อง 2.ศาลประทับรับฟ้อง โดยที่ไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือศาลอาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และ 3.ศาลสั่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปแก้ไขคำร้องเพิ่มเติม โดยในช่วงเวลาการประชุมใหญ่ พรรคประชาชนก็จะเกาะติดคดีที่ศาลฎีกาไปพร้อมกันด้วย
ขณะที่การจัดวางบุคลากร เปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในพรรคประชาชนที่น่าสนใจ อาทิ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคนใหม่ แทนที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ที่จะถอยลงไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทนนายศรายุทธ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ที่ลาออก
นอกจากนี้ น.ส.ภคมน หนุนอดนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นโฆษกพรรค แทนนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ ที่จะขยับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้าน
ด้านตำแหน่งแม่ทัพในภาคต่างๆ อาทิ ภาคเหนือตอนบน คือ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ และรองโฆษกพรรค ส่วนภาคเหนือตอนล่าง คือ นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ อดีต สส.พิษณุโลก เขต 5
สำหรับภาคอีสาน คือ นายวีรนันท์ ฮวดศรี สส.ขอนแก่น ส่วนภาคใต้ คือ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ ในส่วนของ กทม. จะเป็นนายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม.
อย่างไรก็ตาม ทุกตำแหน่งข้างต้นยังคงเปลี่ยนเเปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชน รวมถึง คดี 44 สส.ที่ศาลฎีกา นัดฟังคำสั่ง ในวันที่ 24 เม.ย.