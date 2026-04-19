จับตา “ฝ่ายค้าน” ถามกระทู้รัฐบาล ประเดิมสัปดาห์แรก ‘โรม’ ขอนายกฯ ตอบปม “กองทัพว้า” ตั้งฐานทัพล้ำดินแดนไทย ห่วงยาเสพติดทะลัก
วันที่ 19 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 22 – 23 เม.ย. ซึ่งนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุม พร้อมกับกำหนดวาระพิจารณาในประเด็นต่างๆ
ทั้งนี้ ต้องจับตาการประชุมในวันที่ 23 เม.ย. ซึ่งเป็นการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามแยกเฉพาะ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการประชุมสภาฯ ชุดที่ 27 ปีที่หนึ่ง สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ที่จะมีการตั้งกระทู้ถามเพื่อตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกระทู้ถามสดนั้น จะเป็นการจัดลำดับที่ให้ สส.พรรคร่วมฝ่ายค้านและสส.รัฐบาลได้ตั้งคำถามต่อรัฐมนตรี ขณะที่กระทู้ถามทั่วไป จำนวน 3 กระทู้
มีการตั้งถาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี 1 กระทู้ คือ ประเด็นการสร้างโรงพยาบาลในเขตบางพลัดติดขัดเนื่องจากระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสตนาแห่งชาติ ถามโดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน
ถามนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 กระทู้ คือ การขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ถามโดย นายพลากร พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย และ กระทู้เรื่องสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีและความเสี่ยงจากการนำเข้าปุ๋ยยูเรียของประเทศไทย ถามโดย น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย
ส่วนกระทู้ถามแยกเฉพาะ มีทั้งหมด 6 กระทู้ โดยมีกระทู้ที่น่าสนใจ คือ กระทู้เรื่องการดำเนินการให้กองทัพสหรัฐว้าถอนกำลังจากดินแดนของประเทศไทย ถามโดยนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถามนายกฯ
สำหรับประเด็นกระทู้ถามแยกเฉพาะของนายรังสิมันต์นั้น มีประเด็นจากกรณีที่ในพื้นที่ดอยหลวง และดอยหัวม้า อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พบทหารกองทัพสหรัฐว้า เสริมกำลังเพิ่มเติมและขยายการตั้งฐานปฏิบัติการรุกล้ำถึง 250 เมตร
โดยกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตามขั้นตอนทุกระดับแล้วไม่เป็นผล และที่ผ่านมาทราบดีว่าชาวว้ามีรายได้หลักจากการผลิตยาเสพติด โดยมีข้อมูลฐานการผลิตยาเสพติดเป็นระบบ ทั้งเขตว้าเหนือและว้าใต้ การรุกล้ำดินแดนไทยจึงเป็นเรื่องน่ากังวลและอาจนำมาซึ่งปัญหายาเสพิดที่รุนแรง
พร้อมกับคำถามว่า รัฐบาลจะดำเนินการให้กองทัพสหรัฐว้าถอนกำลังจากดินแดนไทยได้อย่างไร และหากกองทัพสหรัฐว้าไม่ถอนกำลังจากพื้นที่จะมีแผนงานเพื่อให้เกิดการสำรวจและปักปันเขตแดนที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไร รวมถึงถามแผนงานป้องกันการกลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนที่เป็นฐานการรรผลิตยาเสพติดของกองทัพสหรัฐว้าเข้าประเทศไทยอย่างไร
สำหรับการตอบกระทู้ของสภาฯ นั้น ตามข้อบังคับแล้ว นายกฯ ที่ถูกตั้งคำถามสามารถขอเลื่อนการชี้แจง หรือ ไม่มาตอบ หรือ สามารถมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงแทนได้