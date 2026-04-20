นายกฯ-รมต. 6 กระทรวง เบี้ยวตอบกระทู้สว.ครั้งแรก อ้างติดภารกิจ ทั้งเรื่องพลังงาน สวัสดิการคุ้มครองกำลังพล ความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล ปัญหาเด็กและไฟป่า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามทั้งถามด้วยหนังสือ และด้วยวาจา ซึ่งเป็นการถามกระทู้ครั้งแรกของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ คือ
กระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน 3 กระทู้ แต่เนื่องจากในกระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าของการสร้างเขื่อนน้ำว้า อ.เวียงสา จ.น่าน ให้สามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โดยนายมังกร ศรีเจริญกุล สว.เป็นผู้ตั้งถาม นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ได้รับแจ้งว่า รมว.พลังงาน ติดภารกิจสำคัญ ขอเลื่อนตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่ 11 พ.ค.
ขณะที่กระทู้เรื่องสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของกำลังพลกองทัพไทยในระหว่างและภายหลังการสู้รบ ในกรณีเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา โดยน.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ สว.ตั้งถามนายกรัฐมนตรี
ซึ่ง พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม ผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถาม มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจเข้าร่วมประชุมสัมมนา มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ โดยพร้อมตอบกระทู้ถามในวันที่ 18 พ.ค.
ส่วนกระทู้ถามเรื่องแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ โดยนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.เป็นผู้ต้องถาม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข แต่รมว.สาธารณสุข มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่ 27 เม.ย. ดังนั้นการประชุมวันนี้จึงไม่มีการถามตอบกระทู้ถามเป้นหนังสือ
ส่วนกระทู้ถามด้วยวาจา มีจำนวน 3กระทู้ คือกระทู้ถาม เรื่องแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาไม่ให้เด็กหลุดระบบการศึกษาปี 2569 และการสนับสนุนการศึกษาเด็กต่างด้าว โดยเฉพาะสัญชาติกัมพูชายังคงมีหรือไม่ โดยนายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สว. ถามนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ แต่รมว.ศึกษาฯ ได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่18 พ.ค.
ขณะที่กระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องดับไฟฟ้าด้วยนวัตกรรม ของนาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สว. เป็นผู้ถามนายกฯ แต่นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถาม แจ้งว่าติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้
และกระทู้เรื่องสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ จากมาตรการห้ามส่งออก โดยนายเศรณี อนิลบล สว. ถามนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ซึ่งนางศุภจี แจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้
จึงทำให้กระทู้ถามด้วยวาจาทั้ง 3กระทู้เป็นอันตกไป หากสมาชิกประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาใหม่ ก็สามารถเสนอให้พิจารณาในคราวถัดไปได้