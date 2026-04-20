สว.ซัดกันเอง วุฒิพงศ์ ลั่นไม่ใช่หน้าที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอเพิ่ม Vat 10% แต่ควรลด ช่วยประชาชน ลืมตาอ้าปากได้ เหตุทุกอย่างขึ้นหมด ยกเว้นค่าแรง
เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สว. กล่าวถึงคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เศรษฐกิจ วุฒิสภา เสนอปรับโครงสร้างภาษีเพิ่ม Vat เป็น 10% ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของวุฒิสภา คนที่มีหน้าที่ว่าจะปรับภาษีขึ้นเท่าไหร่คือรัฐบาล โดยรัฐบาลต้องเสนอมาแล้ว เราจะมาตรวจดูว่าถูกต้อง และประชาชนพึงพอใจหรือไม่
นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวเห็นว่าควรจะลดภาษีไปก่อน เพราะตอนนี้ประชาชน ไม่ค่อยมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย คนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า และทุกที่ในโลกก็ใช้วิธีการลดภาษี น้ำมันแพงก็ลดภาษีสรรพสามิต
ญี่ปุ่นก็ลดภาษีที่เกี่ยวข้องให้เห็นแล้ว เพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปาก และจับจ่ายใช้สอยได้บ้าง ของทุกอย่างขึ้นหมดยกเว้นค่าแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนกำลังเผชิญหน้าอยู่
“ดังนั้น ขอให้มองเห็นหัวสว.ที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจบ้าง เพราะพวกเราก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ จึงอยากให้สว.เสียงข้างมาก อย่าลำพองใจเหมือนเช่นเคย” นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าว