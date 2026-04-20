โสภณ หารือ หัวหน้า-ตัวแทนพรรคการเมือง จัดสรรโควตาประธาน กมธ. ลงตัวแล้ว ให้ 6 พรรค รอเคาะอีกครั้ง 22 เม.ย.นี้ ใครคุมชุดไหน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองในสภา เพื่อพิจารณาสัดส่วนคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 คณะ
โดยมีหัวหน้าพรรคและตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วม อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย
นายวสวรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายอุดมเดช รัตนเสถียร สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายสุรทิน พิจารณ์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่
ภายหลังการประชุม นายโสภณ กล่าวว่า การแบ่งโควตาประธานกมธ. โดยมีพรรคการเมือง 6 พรรคได้รับจัดสรร ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย ได้ 14 คณะ พรรคประชาชน ได้ 9 คณะ พรรคเพื่อไทย 5 คณะ พรรคกล้าธรรม 4 คณะ พรรคประชาธิปัตย์ 2 คณะ พรรคไทรวมพลัง 1 คณะ
ซึ่งขณะนี้ยังจัดสรรไม่เรียบร้อย และได้ให้ 6 พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรให้ตกลงกัน ก่อนที่จะนำกลับมาหารือกันอีกครั้งในวันที่ 22 เม.ย. นี้
จากนั้นเวลา 15.00 น. นางมนพร ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าแต่ละพรคการเมืองจะได้ประธานกมธ.คณะใดบ้าง เบื้องต้นได้ข้อสรุปแค่จำนวนประธานกมธ.ของแต่ละพรรค จำนวน 6 พรรคที่จะแบ่งตามสัดส่วนจำนวนสส.
ส่วนกมธ.คณะใดที่พรรคการเมืองอยากได้ตรงกัน เบื้องต้นจะใช้การพูดคุยกันก่อน แต่มีบางคณะที่หลายพรรคการเมืองอยากได้ตรงกัน เช่น กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่พรรคประชาธิปัตย์อยากได้ตรงกันกับพรรคประชาชน จะให้คุยกันนอกรอบก่อน แล้วนำมาหารืออีกครั้งในวันที่ 22 เม.ย.นี้ เวลา 13.00 น. เบื้องต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุป