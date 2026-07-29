ย่าเชื่อ “ฮลุน” หลานชายยังไม่ตาย แม้สื่อแจ้งข่าวเสียชีวิต แต่ไม่ยืนยันเป็นทางการ และไม่เชื่อว่า จะฆ่าตัวตาย เพราะกำลังหาเงินมาสร้างบ้าน ขอเทวดาคุ้มครอง
เมื่อเวลา 21.50 น.วันที่ 29 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านพัก ของ “ฮลุน โซโล” หรือนายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทย ที่หายตัวปริศนาที่ประเทศจอร์เจีย ยังเฝ้าติดตามกระแสข่าวของฮลุน จากสื่อโซเชียล และจากประเทศจอร์เจียออกมาเป็นระยะ แต่ทางญาติยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะยังไม่ได้รับการยืนยืนจากทางกงสุล
ย่าสม เป็งสุข กล่าวว่า ณ ตอนนี้ ตนยังเชื่อว่าหลานชายยังมีชีวิตอยู่ และอยากให้ทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันติดตามตัวหลาน กลับบ้านอย่างปลอดภัย หากหลานได้ยินข่าวนี้ ก็ให้รีบกลับมา เพราะญาติพี่น้องรอต้อนรับอยู่
ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่า หากหลานเสียชีวิต เนื่องจากฆ่าตัวตายนั้น ไม่เชื่อโดยเด็ดขาด เพราะว่าหลานชาย เป็นคนนิสัยร่าเริง แจ่มใส อัธยาศัยดี เป็นที่รักของคนอื่น ไม่มีศัตรู หรือขัดแย้งกับใคร ทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ย่า หาเงินมาสร้างบ้าน หากเสียชีวิตจริง ไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตายแน่นอน ก็ขอให้เทวดาคุ้มครอง
ด้าน น.ส.พรสวรรค์ ม่วงนิกร อายุ 40 ปี น้าของฮลุน เปิดใจว่า ขณะนี้ทุกคนก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าหลานชายจะเสียชีวิต เพราะยังไม่มีใคร หรือหน่วยงานใดยืนยัน และไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยัน ว่าเป็นตัวหลานชาย ทั้งภาพถ่าย สภาพศพ พาสปอร์ต ไม่มีอะไรมายืนยันได้เลย
ขณะที่ น.ส.บวรลักษณ์ เป็งสุข พี่สาวฮลุน กล่าวว่า ทางญาติ และครอบครัว ไม่สามารถยืนยัน หรือคอนเฟิร์มได้เลย ว่าน้องชายเสียชีวิต ตอบไม่ได้เลยว่าอะไร ยังไง แบบไหน เพราะยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน หรือแจ้งข่าวมา ซึ่งมีเพียงเพจต่างๆที่ช่วยกันตามหาน้องชาย โทรมาแจ้งข่าวเท่านั้น แต่ไม่มีใครยืนยัน 100% เสียชีวิต ดังนั้นเวลานี้ จึงไม่ปักใจเชื่อว่าเสียชีวิต