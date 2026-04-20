ทัพเรือ รับธงชาติไทย ชายแดนจันทบุรี หายจริง ด้านบิ๊กทหารเขมร ปัดไม่เกี่ยว สั่งเร่งตรวจสอบแล้ว ลั่นหากรุกล้ำอธิปไตยไทย จะตอบโต้ทันที

วันที่ 20 เม.ย.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีมีข่าวธงชาติไทยสูญหายจากเสาธงในพื้นที่รูปตัวยู (U) เป็นเรื่องจริง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่ชายแดนระหว่างสองประเทศมีลำธารธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจน

โดยหน่วยในพื้นที่ได้เชิญธงผืนใหม่ขึ้นทดแทนทันที หลังพบเหตุ รวมทั้งได้เพิ่มการลาดตระเวนตามถนนเลียบแนวชายแดนและติดตั้งลวดหนามหีบเพลงในจุดเสี่ยงเพิ่มเติม

ขณะที่นายทหารระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทาง ฉก.นย.จันทบุรี ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาหลักฐานผู้กระทำการดังกล่าว

โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่าหากตรวจพบการรุกล้ำอธิปไตยของกำลังทหารฝ่ายตรงข้าม จะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด

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