ทัพเรือ รับธงชาติไทย ชายแดนจันทบุรี หายจริง ด้านบิ๊กทหารเขมร ปัดไม่เกี่ยว สั่งเร่งตรวจสอบแล้ว ลั่นหากรุกล้ำอธิปไตยไทย จะตอบโต้ทันที
วันที่ 20 เม.ย.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีมีข่าวธงชาติไทยสูญหายจากเสาธงในพื้นที่รูปตัวยู (U) เป็นเรื่องจริง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่ชายแดนระหว่างสองประเทศมีลำธารธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจน
โดยหน่วยในพื้นที่ได้เชิญธงผืนใหม่ขึ้นทดแทนทันที หลังพบเหตุ รวมทั้งได้เพิ่มการลาดตระเวนตามถนนเลียบแนวชายแดนและติดตั้งลวดหนามหีบเพลงในจุดเสี่ยงเพิ่มเติม
ขณะที่นายทหารระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทาง ฉก.นย.จันทบุรี ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาหลักฐานผู้กระทำการดังกล่าว
โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่าหากตรวจพบการรุกล้ำอธิปไตยของกำลังทหารฝ่ายตรงข้าม จะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด