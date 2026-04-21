ปกรณ์ เคลียร์วุ่น แค่อธิบายข้อกฎหมาย ปมรัฐบาลจ่อออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน โวยสื่อตัดตอนทำรัฐบาลถูกวิจารณ์ สังคมสับสน ลั่นไม่มีความสุข ขออย่าโยงเป็นประเด็นการเมือง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เข้าประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยกวักมือเรียกสื่อเพื่อชี้แจงกรณีพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 500,000 ล้านบาทว่า ขอเคลียร์กรณีสื่อมวลชนถาม ถ้าจะออกพ.ร.ก.กู้เงิน ทำได้หรือไม่ ตนตอบไปว่าทำได้ ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ และบอกขั้นตอนว่าทำอย่างไรได้บ้าง และถ้าจะมีการกู้เงินค้ำประกันกองทุนน้ำมันสามารถทำได้หรือไม่ ก็ตอบว่าทำได้
ส่วนดำเนินการไปถึงไหน ตนก็ตอบว่าไม่รู้ต้องไปถามกระทรวงการคลัง แต่กลายเป็นว่าตนตอบไปว่าจะกู้เงิน และมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งตนคิดว่าแบบนี้ไม่ถูก และคิดว่าทีหลังจะไม่พูดแล้วดีกว่า
นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า ที่นายกรัฐมนตรี ไม่ให้สัมภาษณ์ เพราะเวลาที่สื่อเอาไปลงแล้วตัดตอน แล้วคนนำไปพูดต่อแบบไม่เข้าใจ ซึ่งเรื่องนี้คนก็เข้าใจว่าตนไปล้ำหน้ารัฐบาล ขอย้ำว่าสิ่งที่ตนพูดต้องการอธิบายตามหลักกฏหมายคืออะไรและยินดีจะให้ความรู้ทางกฎหมาย
แต่ไม่รับประเด็นการเมืองและรับไม่ได้เรื่องของบ้านเมืองต้องพูดกันด้วยเหตุผล อย่าเอาไปตัดตอนแล้วไปพาดหรือไปพูดให้เป็นประเด็น ซึ่งไม่เป็นผลดีกับบ้านเมือง ต้องฝากตรงนี้เอาไว้และไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่พูดและเล่าเรื่องกฎหมาย จะกลายเป็นประเด็นปัญหาแก่รัฐบาลและสังคม ตรงนี้ไม่ถูกต้อง
นายปกรณ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้แก้ตัว แต่ต้องการอธิบายให้ชัดเจน ให้เคลียร์กัน วันนี้ก็ยังไม่มีเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน เข้า ครม. ต้องไปคุยกันก่อนตามที่นายภราดร ปริศนานทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯระบุไว้ เช่นเดียวกับที่ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องก็ถูก เพราะยังไม่มีการคุยกัน
“ที่ผมพูดไม่ได้โมโหหรืออะไร เพียงแต่อยากเคลียร์ ไม่อยากให้สังคมสับสนวุ่นวายไปมากกว่านี้ บางคนยังไม่ทันไรก็ตั้งท่าค้านแล้ว ขอย้ำว่าสิ่งที่เราจะต้องทำในอนาคต คือประคองบ้านเมือง ในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤต แต่คือ New Normal ของโลกนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว และเราต้องอยู่กับมันในอนาคต เราจะ Hands-on ให้คนรุ่นถัดไปได้อย่างไร อย่ามามัวทะเลาะหรือเล่นอะไรกันแบบนี้มันไม่ดี”นายปกรณ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่านายกฯไม่ได้ตำหนิหรือไม่ที่ออกมาพูดก่อน นายปกรณ์กล่าวว่า ตนเล่าข้อกฎหมายให้ฟังนายกฯก็เข้าใจ เหมือนกับที่เล่าให้สื่อฟัง ยังไม่ทันวันรุ่งขึ้น ผู้เสพข่าวไปตัดออก แล้วลงกระจายไปทั่ว และย้ำว่าหากต้องการให้อธิบายข้อกฎหมายตนยินดี มานั่งคุยกันได้ แต่ถ้ามาถามเรื่องการเมืองได้ตอบไม่ได้ เพราะครม.ต้องคุยกัน วางแผนร่วมกัน แต่สื่อเอาไปตีข่าวแบบนี้ตนก็จบอยู่คนเดียว
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องเศรษฐกิจต้องคุยและวางแผนในระยะยาว ไม่ใช่อยู่ๆ ทำปุ๊บปั๊บ เวลาเราจะกู้เงินยังคิดหน้าคิดหลังว่ารัฐบาลจะมีกำลังจ่ายหรือไม่ รัฐบาลก็มีประชาชน 65 ล้านคนต้องดูแล
เมื่อถามว่าจากนี้จะกังวลในการให้ความรู้และข้อกฎหมายหรือไม่ นายปกรณ์ ยอมรับว่า กังวล เพราะเราไม่คุยกันให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไปเน้นประเด็นการเมืองกันหมด ยอมรับว่าไม่มีความสุข เพราะไม่ใช่นักการเมืองมืออาชีพ การที่เข้ามาตรงนี้ ตั้งใจจะเข้ามาทำในสิ่งที่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จ
พร้อมระบุว่า Better Regulation for Better Life และชูกำปั้นที่สวมริสแบนด์สีเหลือง ข้อความเดียวกัน ก่อนจะกล่าวว่า สิ่งที่อยู่ในมือ บอกตนตลอดเวลาว่า ต้องทำอะไรให้ชาวบ้านบ้าง แต่ไม่เอาการเมือง ตนไม่เอาขอร้องไม่เอา
เมื่อถามว่าหากจะมีการกู้เงินโดยระบุตัวเลข 500,000 ล้านบาท ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายปกรณ์ถึงกับถามกลับว่าเรื่องนี้เมื่อวานใครเป็นคนถาม ต้นก็ตอบไปว่าไม่รู้ให้ไปถามกระทรวงการคลัง และยังตอบอีกว่าประมาณนั้น พร้อมกับหัวเราะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการให้สัมภาษณ์และการชี้แจงในประเด็นดังกล่าวของนายปกรณ์มีสีหน้าค่อนข้างจริงจัง