บิ๊กดุลย์ เผย ผบ.ภูมิภาคทหารที่ 3 กัมพูชา ยันไม่เกี่ยวปมธงชาติไทยหาย ลั่นต้องตรวจสอบ
ก่อน ไม่ได้เชื่อใจเขมร ขอให้ทุกคนช่วยกันให้กำลังใจทหารในพื้นที่

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชาลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทย บริเวณพื้นที่เนินตัวยู บ้านผักกาด จ.จันทบุรี และปลดธงชาติไทยว่า เรื่องนี้ทหารในพื้นที่ได้พูดคุยกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชา และได้รับการยืนยันว่า ไม่ได้ทำแน่นอน

เมื่อถามว่ามีการสันนิษฐานหรือไม่ว่าทำไมธงชาติถึงหายไป พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า เขายืนยันว่า ไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยไทย เพราะเป็นพื้นแผ่นดินไทย ตั้งอยู่บนเสาธงชาติของไทย และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี หรือ ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ได้พูดคุยกับภูมิภาคทหารที่ 3 ส่วนหน้าแล้ว ซึ่งตนได้กำชับในพื้นที่ไปว่าให้ตรวจสอบว่า ใครเป็นคนทำ

เมื่อถามย้ำว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ทหารกัมพูชาทำจริงจะดำเนินการอย่างไร พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ตอนนี้เขายืนยันว่า ไม่ได้ทำ ซึ่งยืนยันว่า เราไม่ได้เชื่อกัมพูชา แต่เราต้องไปตรวจสอบ ซึ่งตอนนี้ได้ให้ไปเฝ้าและพูดคุยกัน

ทั้งนี้ ไม่แน่ใจว่า เกิดจากตัวบุคคลกระทำ หรือ ลมพัดเพราะลมแรง ซึ่งยังไม่แน่ใจ แต่ ผบ.ภูมิภาคทหารที่ 3 ส่วนหน้า ยืนยันมาแบบนั้น ซึ่งเราต้องเชื่อเขาในขั้นต้นก่อน จากนั้นก็ไปตรวจสอบ ซึ่งยืนยันว่า เราไม่ได้เชื่อกัมพูชาอยู่แล้ว และหน่วยทหารก็เฝ้าพื้นที่ ยืนยันพื้นที่ตรงนั้นเป็นอธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ปัญหาชายแดน ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องค่อยๆ แก้ไขปัญหาไป

เมื่อถามว่าพื้นที่ชายแดนด้านอื่น ทหารกัมพูชาก็ขยับเข้ามาใกล้แนว จะต้องเฝ้าระวังอะไรหรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า คงเป็นไปตามสถานการณ์ แต่ตนเชื่อว่าเราต้องให้กำลังใจทหารในพื้นที่ และต้องพูดคุยกัน สิ่งที่เขาบอกมาก็คือ ข่าวสารระดับหนึ่งแล้วค่อยๆ แก้ไขกันไป ขอให้ใจเย็นๆ ให้กำลังใจน้อง ๆ ในการแก้ไขปัญหาชายแดน

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