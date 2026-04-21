อนุทิน เรียก ‘สีหศักดิ์-ปกรณ์’ คุยบนตึกไทยฯ ก่อนประชุม ครม. คาดรายงานส่งรายชื่อเรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ไร้รมต.แจ้งลาครม.
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฎิบัติหน้าที่บนห้องทำงาน ตึกไทยคู่ฟ้า
โดยเวลา 09.05 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ เข้าพบนายกฯบนตึกไทยคู่ฟ้า คาดว่าเป็นการรายงานกรณีกลาโหมโอมานประสานไทยส่งรายชื่อเรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังเรือ SCG ผ่านได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่เวลา 09.15 น. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายกฯบนตึกไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกัน หลังมีประเด็นเตรียมออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท
จากนั้นเวลา 09.45 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 และรางวัลอื่นๆ ที่บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1
ก่อนที่เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครม.ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุมครม.