สีหศักดิ์ เตรียมถก สมช. ปมยกเลิก MOU43-44 พรุ่งนี้ ลั่นแผนที่ 1:200,000 ไม่มีผล บอกต้องรอดูข้อเท็จจริง ปมธงชาติหายในพื้นที่ชายแดนจันทบุรี ชี้การเจรจาต้องรอฝ่ายไทยพร้อม
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีธงชาติไทยหายจากเสาธงในพื้นที่ยุทธศาสตร์ พื้นที่รูปตัวยู (U) บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด จ.จันทบุรี จะต้องมีการพูดคุยกับทางกัมพูชาหรือไม่ว่า เรื่องนี้ต้องขอดูข้อเท็จจริงก่อน
ส่วนการพูดคุยกับกัมพูชานั้น ตนได้ชี้แจงมาตลอด ว่ารอให้ไทยพร้อมก่อน ไม่ใช่ว่าให้เขากำหนดวันนั้นวันนี้ ซึ่งต้องตกลงร่วมกัน การเจรจาขึ้นอยู่กับความพร้อมของฝ่ายไทย ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ก่อน
เมื่อถามย้ำว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนั้นจะต้องทำอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวย้ำว่า ต้องดูข้อเท็จจริงก่อน
เมื่อถามถึงการประชุมสมช. ในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.) จะมีการหารือถึงเรื่องการยกเลิก MOU 43-44 ด้วยหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็อยากจะให้มีการหารือ และให้เอาเรื่อง MOU 44 ก่อนที่เราจะดำเนินการยกเลิก ส่วน MOU 43 เราก็จะพูดคุยด้วยเช่นกัน ขณะที่กลไกที่จะใช้แทน MOU 44 เราก็มีอยู่ในใจ แต่ช่วงนี้ต้องเก็บไว้ก่อน เพราะเป็นท่าทีที่เราต้องไปเจรจากับกัมพูชา
เมื่อถามถึง MOU 43 บางส่วน ที่จะต้องมีการปรับแก้ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็ฟัง และต้องคำนึงถึงข้อกังวลของฝ่ายต่างๆ ก็มีความเห็นมาหลายทาง ซึ่งต้องดูว่าความเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางเจรจาต่อไป
เมื่อถามว่าฝ่ายกองทัพมีความเป็นห่วงในเรื่องปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมาที่เลยกรอบของ MOU 43 ไปแล้วจะมีการปรับแก้อย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คงมองในภาพรวม MOU 43 คือเรื่องเขตแดนและความมั่นคงชายแดน ที่ต้องดูภาพรวมทั้งหมด ไม่ใช่แค่เรื่องการปักปันอย่างเดียว
เมื่อถามถึงข้อกังวลของคนไทย เรื่องแผนที่ใน MOU 43 นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า หากพูดถึงเรื่องแผนที่เราก็ทราบข้อกังวล แผนที่ที่เราดูไม่ใช่แค่ 1:200,000 แต่เราก็ดูเอกสารอื่นประกอบด้วย ที่เป็นประโยชน์
เมื่อถามว่าแผนที่ 1:200,000 ที่กัมพูชา แนบมากับ MOU 43 มีผลหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า แผนที่เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญา แต่ก็มีข้อความปรากฏในสนธิสัญญาว่า การปักปัน เขตแดนต้องดูเรื่องสันปันน้ำด้วย ที่ต้องดูในองค์รวมทั้งหมด และต้องยึดตามสันปันน้ำ และเราก็มีแผนที่ของเรา คิดว่าน่าจะใช้นำมาประกอบกันด้วย แต่ต้องดูในเรื่องความมั่นคงชายแดนทั้งหมด