รุทธพล แจงพักโทษ ‘ทักษิณ’ เป็นไปตามขั้นตอนปกติ กก.ประชุม 29 เม.ย.นี้ ปลัดยุติธรรมเป็นผู้ลงนาม รอดูความเห็นต้องใส่กำไลอีเอ็มหรือไม่

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีกำหนดออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พ.ค. ว่า มีการยื่นเรื่องมาแล้ว และจะประชุมในวันที่ 29 เม.ย.นี้

เป็นการยื่นเรื่องพักโทษตามปกติ เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงยุติธรรมที่จะเป็นผู้ลงนาม และเป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่านคณะกรรมการ 3 คณะแล้ว

เมื่อถามย้ำว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด ทราบแต่ไทม์ไลน์และขั้นตอน โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนาม ยืนยันตนไม่ได้มีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนการพักโทษตามปกติ

เมื่อถามว่าจะต้องใส่กำไลอีเอ็มหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ต้องดูความเห็นที่เสนอมา
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าหากนายทักษิณออกจากเรือนจำ จะส่งผลกระทบต่อการเมืองอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตนไม่ทราบ

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