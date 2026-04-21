ไชยชนก คาดภูมิใจไทย ไม่ส่งผู้สมัครชิง ผู้ว่าฯกทม.-สก. ไม่ทราบ ‘อนุทิน’มีตัวแล้วหรือไม่ ต้องขอรอ มติพรรคสรุปชัด

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงความชัดเจนในการส่งผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)ว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน

เท่าที่ตนทราบเราไม่ได้มีแผนที่จะส่งชิงอะไร แต่ส่วนตัวไม่แน่ใจว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พิจารณาใครไว้หรือไม่ แต่เบื้องต้นไม่มี

เมื่อถามว่าจะมีความชัดเจนเป็นมติเมื่อใด นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องรอพูดคุยกันในพรรคก่อน แต่ส่วนตัวเท่าที่ทราบล่าสุดคงจะไม่มี

เมื่อถามว่าจะส่งผู้สมัคร สก.หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจ ขอตรวจสอบก่อน

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