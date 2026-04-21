เท้ง อุบส่งใครลง ผู้ว่าฯกทม. พร้อมเปิดตัวต้นพ.ค.นี้ ยันเชื่อมั่นทีมของพรรค เป็นตัวเลือกดีที่สุดในสนามเมืองหลวง แก้ปัญหาคอร์รัปชัน-ดันกฎหมายมีอำนาจเต็ม
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 เม.ย. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ มีการประชุมสส.ประชาชน ประจำสัปดาห์ โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการวางตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครช่วงเดือนมิ.ย.นี้ว่า ช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ พรรคประชาชนจะเปิดตัวแคนดิเดต ผู้ว่าฯกทม. รอทราบวันที่ชัดเจน ขอเผื่อวันไว้หน่อยเผื่อเลื่อน แต่จะเปิดตัวช่วงต้น พ.ค.อย่างแน่นอน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สำหรับตัวแทนผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค เชื่อว่าจะเป็นตัวเลือกดีสุด ที่เชื่อมั่นแบบนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงใน กทม. มีหลายเรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการเสนอกฎหมายให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจแท้จริง ต้องใช้เสียง สก. และ สส.ที่เข้มแข็ง ผลักดันให้ทำได้จริง
นายณัฐพงษ์ ยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นหลายแห่งมีปัญหา แต่สุดท้ายแล้วตัวนายกฯ หรือผู้บริหารเองแม้ตั้งใจดี แต่ต้องยอมประนีประนอมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น ถึงจะเปลี่ยนผ่านงบประมาณได้ ต้องเอางบประมาณไปหารกับสมาชิกสภา
ที่ผ่านมาเราอาจเห็นปัญหางบประมาณของ กทม. เช่น ลู่วิ่งที่แพง ถ้าเราไม่ได้เสียง สก. หรือเสียงผู้บริหารเข้มแข็ง จะถูกการเมืองต่อรองตลอด
“ผมเชื่อมั่นในทีมของพรรคประชาชนเช่นเดียวกันว่า เราพร้อมเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ กทม. เป็นทีมเข้มแข็ง สก.ทำงาน ไม่รับเงินทอนแน่นอน ถ้ามีเราพร้อมตรวจสอบคนของเราเช่นกัน ซึ่งคน กทม.คาดหวังในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้” นายณัฐพงษ์ กล่าว